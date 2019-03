Il Parlamento UK si occupa di movimentare la seduta

Parlamento Ue - profonda preoccupazione per 5G cinese. E già gli Usa avvertono la Germania : a rischio scambio intelligence : Il Parlamento europeo "esprime profonda preoccupazione" sui rischi per la sicurezza informatica derivanti dalle reti 5G sviluppate da societa' cinesi e lancia un monito agli Stati membri affinche' ci sia "una risposta coordinata dell'Ue". E' la posizione espressa con una risoluzione presentata dai gruppi Alde, S&D, Ppe e Verdi e approvata per alzata di mano dalla plenaria. Gli eurodeputati invitano gli Stati membri perche' si "astengano ...