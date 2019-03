Il 20 Marzo arriva la Superluna di Primavera | cade sulla soglia dell’Equinozio 2019

meteoweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019)una nuova: il nostro satellite apparirà più grande e luminoso nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21, proprio in concomitanza con l’Equinozio di(20alle 22:58 ora italiana). Le dimensioni del nostro satellite sembreranno differenti rispetto alla norma perché verrà a trovarsi nel punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita (il perigeo, 359.380 km), a poche ore di distanza dal plenilunio (il 21 alle 02:43). Non molto dopo che sarà scoccata la, la terza e ultimadell’anno brillerà luminosa in cielo. L’ultima volta che la luna piena e l’Equinozio dihanno coinciso (a 4 ore di distanza) è stato neldel 2000, e la prossima volta non accadrà prima del 2030.Ladell’Equinozio diche, come già avvenuto in precedenza, si verifica quest’anno il 20...

