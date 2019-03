Biathlon | Mondiali 2019 Italia 15^ in staffetta | Lukas Hofer | “Sono fiducioso per la

Biathlon - Mondiali 2019 : la Norvegia vince la staffetta maschile - Fourcade in crisi. Italia 15^ : La Norvegia ha vinto la staffetta maschile ai Mondiali 2019 di Biathlon, gli scandinavi hanno dominato la prova e hanno così realizzato il bis a poche ore di distanza dal trionfo delle ragazze. I Vichinghi hanno confermato il pronostico della vigilia e si sono imposti con grandissima autorevolezza a Oestersund (Svezia), giganteggiando dal primo all’ultimo momento: Johannes Boe ha tagliato il traguardo sventolando la bandiera e ha poi ...

Biathlon - Mondiali 2019 : malore per Dorothea Wierer. I motivi per cui ha saltato la staffetta : Dorothea Wierer oggi non ha disputato la staffetta femminile ai Mondiali 2019 di Biathlon, l’azzurra era assente a causa di un malore come hanno riferito Dario Puppo e Massimiliano Ambesi durante la telecronaca della gara maschile su Eurosport. L’altoatesina, seconda nella classifica generale di Coppa del Mondo alle spalle di Lisa Vittozzi, ha accusato dei dolori dovuti a una congestione e si è sottoposta anche a delle punture. La ...

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 - Lisa Vittozzi : “Sono pronta per la mass start di domani” : L’Italia orfana di Dorothea Wierer ha chiuso al decimo posto la staffetta 4×6 km femminile valida per i Mondiali di Biathlon: al termine della prova iridata le quattro azzurre hanno parlato al sito federale analizzando la prestazione odierna. Molto diversi gli umori delle nostre rappresentanti. Molto soddisfatta Lisa Vittozzi: “Oggi ho provato a spingere sugli sci per mettermi alla prova dopo tre giorni che non gareggiavo ed è ...

Mondiali Biathlon – Amaro in bocca per le azzurre dopo la staffetta : le dichiarazioni di Vittozzi - Gontier - Runggaldier e Sanfilippo : Vittozzi: “Ho spinto per mettermi alla prova”. Gontier: “Bella reazione”. Runggaldier: “Mi spiace”. Sanfilippo: “Ho fatto il mio” Le dichiarazioni delle azzurre dopo la staffetta ai Mondiali di Biathlon Lisa Vittozzi: “Oggi ho provato a spingere sugli sci per mettermi alla prova dopo tre giorni che non gareggiavo ed è andata bene, sono pronta per la mass start di domenica dove ci ...

Biathlon - Mondiali 2019 : il medagliere. Sempre più in testa la Norvegia - Italia sesta con Lisa Vittozzi e le staffette miste! : La lunga attesa è terminata: il Biathlon è tornato con i Mondiali di Oestersund, in Svezia, in programma dal 7 al 17 marzo. Si inizia proprio giovedì 7 marzo con la staffetta mista, poi nei due giorni seguenti spazio alle sprint, con i due inseguimenti fissati per domenica 10. Martedì 12 e mercoledì 13 sono calendarizzate le individuali. Giovedì 14 ecco la staffetta singola, mentre venerdì 15 ci sarà riposo prima del gran finale: sabato 16 ...

Biathlon - Staffetta femminile Mondiali 2019 : la Norvegia beffa la Svezia nel finale. L’Italia sogna metà gara - poi si spegne : Grazie ad una monumentale Marte Olsbu Roeiseland in ultima frazione, la Norvegia vince la medaglia d’oro nella Staffetta femminile ai Mondiali 2019 di Biathlon in corso di svolgimento ad Oestersund, beffando le padrone di casa della Svezia che avevano già assaporato il successo pieno. Il podio è stato completato da una solida Ucraina che l’ha spuntata in volata sulla Germania, mentre l’Italia non è andata oltre la decima ...

Biathlon - Mondiali 2019 : Dorothea Wierer non farà la staffetta femminile - al suo posto Alexia Runggaldier : Forfait dell’ultimo secondo per Dorothea Wierer: la FISI ha annunciato che l’azzurra non sarà al via della staffetta 4×6 km femminile dei Mondiali di Biathlon che scatterà alle ore 13.15, e sarà sostituita da Alexia Runggaldier in terza frazione. Per Wierer si parla di indisposizione, ma si spera che possa essere al via della mass start di domani, che oltre al titolo iridato ed alle medaglie, metterà in palio punti pesanti per ...

