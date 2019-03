Solo le pensioni lorde sotto 1 500 euro al mese si salvano dai tagli per la perequazione

Pensioni : la quota 100 supera le 86mila domande - ma per l'UpB sono 'vere' Solo l'1 - 9% : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 11 marzo 2019 vedono riaccendersi la dialettica sui dati riguardanti le richieste di uscita anticipata dal lavoro tramite la quota 100. I dati evidenziano l'avvicinamento al traguardo delle 90mila pratiche, ma di queste secondo l'UpB (Ufficio Parlamentare di Bilancio) solo una piccola parte sarebbe effettivamente composta da lavoratori con 62 anni di età o con 38 anni di contribuzione. Nel frattempo dai ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 “non cambia la Fornero - Solo slogan” : Pensioni ultime notizie: Quota 100 “non cambia la Fornero, solo slogan” Sul tema Pensioni ultime notizie rilanciano la polemica su Quota 100 e su una effettiva riforma Fornero che in realtà non c’è stata. Almeno stando alle ultime dichiarazioni del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenuto alla Camera del Lavoro di Pavia. Il problema di Quota 100 sta nel suo essere slogan, per il sindacalista, visto che ...

Pensioni - quota 100 ha un problema (e forse non Solo uno) : Secondo i dati dell'Inps rispetto al totale delle domande presentate finora, poco più di un quarto sono state presentate da...

Vi racconto i Bengodi - non Solo sulle pensioni - dei commissari europei : Il commento di Riccardo Ruggeri, già manager, ora analista, imprenditore e saggista «Firmato il bail-in sotto ricatto tedesco. Tria accusa poi ritratta, gelo in Europa». In questo impeccabile titolo ...

Pensioni anticipate - non c'è Solo la quota 100 : anche Ape sociale e Opzione donna nel 2019 : Nelle ultime settimane il comparto previdenziale è stato al centro dell'attenzione mediatica soprattutto per quanto concerne l'uscita anticipata dal lavoro tramite la quota 100. La nuova Opzione di quiescenza permette di ottenere l'accesso all'Inps a partire dai 62 anni di età e dai 38 anni di contribuzione, ma non rappresenta l'unica modalità di prepensionamento. Accanto alla nuova Opzione è stata infatti introdotta la proroga dell'Ape sociale ...

Pensioni : riscatto della laurea con sconto per tutti - bonus mamme. Le modifiche Il Reddito? Solo a chi ha lavorato 2 anni : Tra gli emendamenti della maggioranza, c’è quello presentato dal M5S che prevede la possibilità di consentire il riscatto della laurea non Solo agli under 45 ma anche a chi ha superato i 55 anni. Il conto però diventerebbe più salato man mano che si alza l’età

Pensioni : il riscatto della laurea - con sconto - per tutti - bonus per le mamme : tutti gli emendamenti Reddito Solo a chi ha lavorato 2 anni : Sono circa 1.600 gli emendamenti al «decretone» depositati in commissione Lavoro. Meno di 80 sono le richieste di modifica della maggioranza, circa 34 del Movimento 5 stelle e circa 43 della Lega,. ...

Pensioni - la beffa nella riforma quota 100 : chi perde l'assegno per un Solo mese di ritardo : La carta d'identità e la data di inizio del lavoro potrebbe riservare una grande beffa per chi spera di andare in pensione sfruttando la riforma di quota 100 o l'opzione donna. Gli scalini ad ogni riforma sono inevitabili, anche stavolta resterà esclusa una discreta platea di lavoratori che non ragg

Pensioni - con quota 100 l?assegno diventa conveniente Solo dopo vent?anni : Un assegno un po? più basso all?inizio, rispetto a quello che sarebbe scattato in seguito con più anni di lavoro. Con la prospettiva però di riguadagnare nel corso...

Pensioni - Prodi lancia l'allarme : 'Sciagurato pensare Solo ad oggi' e parla di 'dramma' : Romano Prodi, indipendentemente dalle simpatie politiche, rappresenta una delle massime figure che l'Italia ha conosciuto in epoche recenti. Il suo punto di vista viene sempre preso in considerazione, sia per condividerne gli aspetti o per criticarli aspramente. Nel corso di una sua apparizione pubblica presso Opificio Golinelli a Bologna per la presentazione del libro "Anni difficili" del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco ha avuto ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 Solo parziale - Salvini cambia idea : Pensioni ultime notizie: Quota 100 solo parziale, Salvini cambia idea Quota 100 nel 2019, Salvini cambia versione Da un lato la volontà di proseguire nell’ ottica di una Quota 100 integrale, senza limiti né paletti. Dall’ altro il dovere di scongiurare un esodo di massa da specifici settori chiave professionali, come quello della scuola e della sanità. Quota 100 sarà senza troppi paletti (fatta eccezione per i 38 anni di ...