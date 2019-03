Successo per la prima a Genova del Festival Dell' Oriente | oggi ultima giornata

Varazze - Successo di pubblico per le celebrazioni della Festa delle Donne : La Giornata Internazionale della Donna, che ricorre l'8 marzo di ogni anno, in Italia dal 1922, è stata istituita per ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche, ma soprattutto le ...

Sci di velocità – Coppa del Mondo : secondo Successo consecutivo per Origone a Idre Fjall : Simone Origone trionfa anche in gara-2 a Idre Fjall: ora è da solo al comando della Coppa del Mondo. Greggio seconda tra le donne Simone Origone trionfa ancora. A Idre Fjall l’azzurro centra il secondo successo consecutivo, il 41esimo in carriera, e resta da solo al comando nella classifica di Coppa del Mondo staccando l’austriaco Manuel Kramer, oggi di nuovo terzo dietro il francese Simon Billy e ora a -40 (320 contro 360) ...

Risultati NBA – Thompson da urlo nel Successo di Golden State su Denver - i Clippers si godono un pazzesco Gallinari : Sono trentanove i punti messi a referto dal giocatore di Golden State, nettamente il migliore in campo nel match con Denver. Harden trascina Houston, niente da fare per i Pelicans al cospetto di Toronto Dopo il ko con Boston, Golden State torna a vincere davanti al proprio pubblico, stendendo 122-105 i Denver Nuggets. Prestazione pazzesca di Klay Thompson, capace di mettere a referto ben 39 punti, conditi da 3 rimbalzi e quattro assist nei ...

Classifica Sei Nazioni Rugby 2019 : calendario - date - risultati e punti. L’Irlanda rientra in corsa per il Successo finale : Partirà venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby. In questa stagione l’Italia avrà tre gare interne e due in trasferta: l’Italia farà visita alla Scozia nella prima giornata, poi riceverà il Galles. Dopo il riposo, gara in casa con l’Irlanda, a seguire, dopo un’altra settimana di riposo, partita fuori casa, questa volta in Inghilterra. Chiusura del torneo contro la Francia nella quinta giornata, ancora in ...

Spazio - grande Successo per la capsula “Dragon Crew” di Space X : “è stato un lavoro pazzesco” : “Se pensi solo all’enormità di questo volo -e di tutta la preparazione che è stata necessaria per realizzarlo rimettendo il pad rinnovato, facendo sistemare la cabina di guida, costruendo il veicolo, preparando il Falcon 9, tutte le analisi e supporto di missione – è stato proprio un lavoro pazzesco“. A sottolinearlo è stato Steve Stich, vice-direttore del programma commerciale con equipaggio della Nasa, commentando il ...

Serena Grandi - la grande paura per il tumore : "Il seno che mi regalato il Successo mi ha tradito" : Negli ultimi anni l'abbiamo vista e riscoperta ne 'La grande bellezza' di Paolo Sorrentino e al grande Fratello Vip , ma quello che Serena Grandi vuol farci conoscere adesso, dal salotto di Verissimo, ...

Massimo Di Cataldo a Vieni da me/ 'Il Successo non è la vita. Ho scoperto che...' : Massimo Di Cataldo, protagonista dello spazio 'Una canzone per te' di Vieni da me, parla del successo, ma anche degli anni più difficili della sua vita.

Grande Successo per la capsula Crew Dragon SpaceX : splashdown al largo della Florda : La capsula Crew Dragon SpaceX, costruita per la NASA, è rientrata con ammaraggio al largo della Florida, dopo essere stata attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale per 5 giorni. successo dunque anche per la fase finale, la più pericolosa, di questa missione di test. SpaceX è riuscita a dimostrare che il primo veicolo spaziale Usa dopo lo Shuttle (in servizio dal 1981 al 2011 ma con due gravi incidenti costati la vita a 14 astronauti) è ...

Sci velocità - Origone centra la 40ª vittoria in CdM a Idre : Successo anche per Greggio tra le donne : Origone fa 40 in Coppa del mondo, vince a Idre e torna in testa alla generale. anche Greggio rompe il ghiaccio fra le donne vittoria numero 40 in carriera per Simone Origone nella tappa di Coppa del mondo sulla pista svedese di Idre. Il detentore della sfera di cristallo ha approfittato dell’annullamento della prevista semifinale e finale a causa del maltempo e, dopo avere realizzato la migliore misura nella terza run di giovedì con ...

VILLA LITERNO - Boom di spettatori per Carnevale. GUARDA LE FOTO Zaccariello : 'Orgogliosi del Successo ottenuto' : I volti mascherati dei più vari costumi, hanno sfilato nei corsi principali del paese ed, in ognuno di questi, ci sono stati spettacoli svoltisi come dei veri e propri musical con esibizioni davvero ...

Stefania Bravi : tutti i segreti per diventare un'influencer di Successo : ... ma un po' più editoriale ed artistico.' E chi ama del mondo dello spettacolo? 'Seguo molto la stilista Elisabetta Franchi, la reputo un punto di riferimento nel mondo della moda. Veste molti ...

WTA Indian Wells – Esordio soft per Azarenka : Successo nel derby bielorusso contro Lapko : Esordio positivo per Vika Azarenka nel WTA di Indian Wells: vittoria nel derby bielorusso contro Vera Lapko battuta in due set Dopo il successo nel doppio di Acapulco, Vika Azarenka bagna l’Esordio nel singolare di Indian Wells con un successo. La tennsita numero 48 del ranking mondiale femminile si aggiudica il derby bielorusso del primo turno, superando dopo 1 ora e 25 minuti la connazionale Vera Lapko. Azarenka si aggiudica i due set ...

Grande Successo al Teatro Petrolini per lo spettacolo di varietà “Femmes” : Grande successo di pubblico per lo spettacolo “Femmes” andato in scena martedì 5 marzo alle ore 21:00 al Teatro Petrolini a Roma. Teatro gremito da un folto pubblico e sold out al botteghino per l’originale varietà ispirato alla Belle Époque e non solo. Spettatori entusiasmati dalle magiche e sensuali atmosfere hanno applaudito gli artisti che si sono esibiti in balli, canti, musiche e recitazione dando vita ad un’esilarante esibizione che ha ...