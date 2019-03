quattroruote

(Di martedì 5 marzo 2019) Aumentano per il secondo anno consecutivo iper i lavoratoridella. La Casa di Wolfsburg ha infatti deciso di erogare ai suoi 120 milacoperti dal contratto collettivo un premio di 4.750lordi, 650in più rispetto a quanto corrisposto l'anno scorso, quando il premio era aumentato del 40% salendo da 2.905a 4.100.Premio alle performance. I lavoratori, che già nella busta paga di novembre hanno ricevuto un acconto di 1.690,5, sono stati premiati per i risultati raggiunti l'anno scorso dal produttore tedesco nonostante un contesto operativo reso complicato da numerosi fattori esterni: dall'effetto delle nuove procedure di omologazione Wltp al calo della domanda di diesel, dal rallentamento economico alle incertezze legate allo scenario geopolitico (tra tutte la Brexit e le tensioni commerciali). "Il 2018 - ha sottolineato il ...

dinoadduci : Volkswagen - Bonus di 4.750 euro per i dipendenti tedeschi - giannetti_marco : RT @quattroruote: Bonus di 4.750 euro per i dipendenti tedeschi della #Volkswagen: rispetto all'anno scorso, è aumentato di 650 euro https:… - quattroruote : Bonus di 4.750 euro per i dipendenti tedeschi della #Volkswagen: rispetto all'anno scorso, è aumentato di 650 euro… -