Israele | Netanyahu verso incriminazione per corruzione

Israele - l’avvocato Generale incrimina Netanyahu : l’avvocato Generale dello stato Avichai Mandelblit ha stabilito di incriminare il premier Benjamin Netanyahu per sospetta corruzione e frode in inchieste che lo coinvolgono. Lo dicono i media aggiungendo che al premier sarà data la facoltà di difendersi in un’audizione prima della decisione definitiva. Netanyahu darà la sua riposta pubblica in un ...

In Israele l'incubo di Netanyahu è "Blue and White" : l'incubo di Benjamin Netanyahu è colorato di blue and white. E ha due volti e due storie che si fondono: quella di Benny Gantz, 59 anni, ex capo di stato maggiore delle Idf (le Forze di difesa israeliane), l'ultimo militare a lasciare il Sud Libano nel giugno del 2000, " l'avversario più intrigante delle elezioni israeliane più interessanti dell'ultimo decennio", per il New York Times. L'altra storia è quella del ...

In due contro Netanyahu : in Israele le elezioni più incerte degli ultimi 10 anni : E questo, al di là di tutto, anche dell'economia, è l'argomento che fa ancora presa sugli elettori israeliani. Sicuri di vincere, i due aspiranti leader hanno annunciato che presenteranno una lista ...

Israele - l'opposizione si allea contro Netanyahu - : I partiti d'opposizione Hosen le Israel e Yesh Atid hanno stretto un'alleanza e presenteranno un lista unica di candidati alle prossime elezioni del 9 aprile per sfidare il premier Benjamin Netanyahu. ...

Israele - l'ex giornalista e l'ex generale alleati per battere Netanyahu : ... è riuscito a coinvolgere i due predecessori Moshe Yaalon e Gabi Ashkenazi, i tre raggruppano sotto la stessa insegna politica le mostrine e il carisma di chi ha comandato le forze armate in un Paese ...

Israele - salta summit con Paesi Visegrad : le frasi su Polonia e Shoah incrinano l’asse di Netanyahu con i nazionalisti : Il previsto summit a cinque a Gerusalemme tra Israele e le quattro nazioni dell’Europa centrale – note come il gruppo di Visegrad – è stato cancellato dopo che la Polonia si è ritirata dalla conferenza per protestare contro le osservazioni del premier Benjamin Netanyahu e del suo neo ministro degli Esteri, Israel Katz, sul ruolo del suo paese nell’Olocausto. Con i primi ministri ungherese e slovacco già in Israele, ...

Israele - la Shoah scompiglia i piani di Netanyahu : salta a Gerusalemme "Visegrad 2" : I calcoli elettorali e le mire politiche del presente non possono cancellare la memoria storica. Soprattutto quando questa memoria riguarda una tragedia che non ha eguali: l'Olocausto. Senza memoria non c'è futuro, ammoniva il premio Nobel per la Pace Elie Wiesel, sopravvissuto ai lager nazisti. Una verità a cui neanche Benjamin Netanyahu ha potuto sottrarsi. E questa presa d'atto ha avuto un possente effetto boomerang per il ...

Premier polacco non si recherà in Israele dopo dichiarazioni di Netanyahu sui nazisti - : Al posto del Premier Mateusz Morawiecki la Polonia sarà rappresentata al vertice dei Paesi del Gruppo di Visegrad dal ministro degli Esteri Jacek Czaputowicz. Il capo del governo polacco Mateusz ...

Netanyahu : "Polacchi complici della Shoah". Tensioni Israele-Polonia : I rapporti diplomatici tra Israele e Polonia sono ai minimi termini in seguito alle parole primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a proposito della 'complicità tra nazisti e Polacchi' sullo ...

Israele - Netanyahu prepara a Gerusalemme "Visegrad 2". Ma è scontro sui primi ministri "antisemiti" : Tutto è pronto per il grande evento internazionale. Gerusalemme capitale di "Visegrad 2". I sovranisti non conoscono confini. Si ritrovano sotto ogni latitudine, in ogni angolo del pianeta. Uniti da affinità ideologiche e da pratiche comuni. Il "Gruppo di Visegrad" ha un nuovo "associato": Israele. E poco importa che in diversi Paesi di quel gruppo (Ungheria, Polonia, in primis) spirino venti antisemiti che arrivano anche ai ...

Ecco Benny Gantz - il generale di Israele che sfida Netanyahu : Milano. “Mette assieme un eloquio fluente, calma, modestia, senza un grammo di machismo e – un vantaggio – ha l’aria da generale”. Così il giornalista Avihai Becker descriveva 17 anni fa Benny Gantz, appena nominato alla guida del Comando settentrionale, a meno di 48 mesi dal ritiro israeliano dal L