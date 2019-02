Mara Carfagna avverte Matteo Salvini | ' So che dentro la Lega' Fonti riservate | trema

liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) E passare con il nascente polo di Giorgia Meloni e Giovanni Toti , assicura la, 'vorrebbe dire rinnegare vent'anni di storia politica. Non temiamo né esodi né fughe'.

borghi_claudio : @lauranaka @LaStampa @finanza_online @MarcoValliM5S @Marcozanni86 @ricpuglisi @carloalberto @mara_carfagna… - ricpuglisi : Quindi sappiamo già come reagirebbe @borghi_claudio se si scoprisse che qualche partito italiano si fa dettare la l… - ricpuglisi : Purtroppo dentro @forza_italia si sono accorti in ritardo del dirottamento sovranista della @LegaSalvini. Per il b… -