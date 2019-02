Crash test Euro NCAP - Cinque stelle a Mercedes Classe G | Seat Tarraco e Honda CR-V

Anas : approvato il nuovo guardrail salvamotociclisti - positivi i Crash test [VIDEO] : “Eppur si muove…” Dopo anni segnati da migliaia di morti, tra i centauri, sulle strade italiane, un bel balzo in avanti è stato fatto per la sicurezza dei motociclisti e non solo. E’ di qualche giorno fa il video pubblicato sul canale Youtube dell’Anas in cui viene mostrato il crash test che dimostra l’efficacia delle nuove barriere stradali salvamotociclisti, che proponiamo in coda all’articolo. Il Dirigente responsabile settore ...