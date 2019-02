Lazio Marusic sotto inchiesta dalla UEFA per razzismo

Lazio e Marusic sotto inchiesta : il club biancoceleste nel mirino Uefa : La Lazio è concentrata sull’ultima parte della stagione, l’obiettivo è quello di concludere la stagione con la qualificazione in Champions League. Nel frattempo il club biancoceleste è finito nel mirino della Uefa , la Lazio sotto inchiesta : “sono stati aperti dei procedimenti disciplinari dopo la partita del 20 febbraio tra Siviglia e Lazio (finita 2-0). Secondo l’articolo 14 del regolamento disciplinare la Lazio ...

Siviglia- Lazio - le pagelle : Acerbi combattente - Marusic ingenuo : Nessuna remuntada, andata e ritorno all'inferno. Senza il Var in Europa League è peggiore ed esagerato l'arbitraggio. STRAKOSHA 5,5 La sua respinta su piedi di Ben Yedder ormai è una sentenza. ...

Lazio - Inzaghi : 'Espulsione di Marusic inventata - ma abbiamo meritato di uscire' : S'interrompe ai sedicesimi di finale il percorso della Lazio in Europa League. I biancocelesti sono stati eliminati dal Siviglia, che si è imposto anche nella partita di ritorno, col punteggio di 2-0. ...

Siviglia Lazio Inzaghi : “Rigore netto - espulsione di Marusic forzata” : Siviglia Lazio Inzaghi – Al termine del match valido per i sedicesimi di finale di Europa League Siviglia - Lazio il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi ha rilasciato queste dichiarazioni nella conferenza stampa post-gara riportata in diretta da Sky Sport, vediamole nel dettaglio. -> Leggi anche: Pagelle Siviglia - Lazio 2-0 Europa League, highlights e tabellino del match Siviglia Lazio […] L'articolo Siviglia Lazio Inzaghi : ...

Siviglia- Lazio 2-0 La Diretta Espulsi Vazquez e Marusic - 10 contro 10 : Collocazione insolita per un match d'Europa League. Si gioca infatti in anticipo, di mercoledì, il ritorno del Sanchez Pizjuan tra Siviglia e Lazio. Pronostico-qualificazione sbilanciato a...

Siviglia- Lazio 1-0 La Diretta Espulsi Vazquez e Marusic - 10 contro 10 : Collocazione insolita per un match d'Europa League. Si gioca infatti in anticipo, di mercoledì, il ritorno del Sanchez Pizjuan tra Siviglia e Lazio. Pronostico-qualificazione sbilanciato a...

Lazio - Marusic a San Siro si è ripreso la fascia destra : Non più il punto debole della Lazio. Adam Marusic, dopo una serie di prestazioni deludenti, le ultime due saltate per squalifica,, si riprende la fascia destra. Il montenegrino nella vittoria per 1-0 ...