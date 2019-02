Fitch | rating Italia confermato a BBB L' outlook è negativo

Borsa in stand-by per il rating di Fitch sull'Italia : ... l'agenzia di rating , che attualmente attribuisce all'Italia un BBB con outlook negativo, probabilmente rivedrà al ribasso il suo giudizio, alla luce dei recenti dati negativi sull'economia italiana ...

Dal rating di Fitch al giudizio Ue di giugno - 4 mesi di fuoco per i conti pubblici italiani : 21 febbraio 2019 Dal Def di aprile al rating di Standard & Poor's Il 10 aprile il governo deve presentare come ogni anno il Def, il documento di economia e finanza , con l'aggiornamento delle nuove ...

Fitch - così oggi l'agenzia decide il rating sull'Italia : tra wall street e main street 17 gennaio 2019 Il paradosso dei mercati: economia mondiale in frenata, Borse in ripresa Insomma: pure dalla breve sintesi descritta, che per ciascun criterio ha ...

Borse in attesa di Fitch : così l'agenzia decide il rating sull'Italia : tra wall street e main street 17 gennaio 2019 Il paradosso dei mercati: economia mondiale in frenata, Borse in ripresa Insomma: pure dalla breve sintesi descritta, che per ciascun criterio ha ...