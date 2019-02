attualitavip.myblog

: Belen furiosa su Instagram: «Mica ti sto facendo vedere le te». Ecco cosa sta succedendo - #Belen #furiosa… - zazoomnews : Belen furiosa su Instagram: «Mica ti sto facendo vedere le te». Ecco cosa sta succedendo - #Belen #furiosa… - tpi : Belen Rodriguez furiosa: la durissima risposta a Roberto Cavalli -

(Di venerdì 22 febbraio 2019)su: «Non ti stole». Su Leggo.it le ultime novità. La showgirl argentina ha postato sul suo profilo social un video in cui mostra il viso e sorride e, anche in questo caso, è esplosa la poleCome riporta il sito il Giornale, un follower avrebbe lasciato un commento al vetriolo sotto al video: «Sei di un egocentrismo puro. Ma quando cresci? Nemmeno mia figlia di 16 anni fa post così stupidi ma, in fondo, è tutta questione di intelligenza». Immediata sarebbe arrivata la reploca piccata di: «È tutta una questione di intelligenza, sono d’accordo. Nel sapere osservare. Non ti stodue tette, che mi andrebbe bene lo stesso, ma ti stoi miei occhi sereni, che dicono un sacco di cose, raccontano le mie storie».A onor del vero, tanti fan della showgirl argentina la difendono: «Tutta invidia,è ...