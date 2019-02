Inter-Rapid Vienna 4-0 | Perisic si prende la squadra sulle spalle Icardi i fischi della

Inter sul velluto : netto 4-0 al Rapid e approdo agli ottavi di Europa League : La cronaca della partita 11 minuti e l'Inter è già in vantaggio: Candreva non riesce a spingere in porta il pallone da un passo, ma dalle retrovie arriva Vecino, che con un diagonale vincente firma l'...

Inter-Rapid Vienna dove vederla : Sky o TV8? Canale tv e diretta streaming - Inter - : dove VEDERE Inter-Rapid Vienna IN TV Il match tra Inter e Rapid Vienna sarà trasmesso da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport , 252 del satellite, : Fabio Caressa alla telecronaca con l'ausilio ...

Wanda Nara e Icardi a Inter-Rapid Vienna : la coppia presente a San Siro. FOTO : La coppia argentina, come già successo in occasione del match interno contro la Sampdoria, ha fatto la sua comparsa allo stadio per la sfida di Europa League contro il Rapid Vienna. L'attaccante, non ...

Marotta prima di Inter-Rapid : 'Presto ufficialità di Godin. Icardi? Fiducioso nel rientro' : Marotta, i suoi primi due mesi di Inter "Se mi aspettavo un inizio così difficile? Il mio lavoro comporta di conoscere un mondo in maniera approfondita, ma non mi sono spaventato quando ho accettato ...