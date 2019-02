Ferrero sospende la produzione Nutella in Francia | difetto di qualità

Nutella - Ferrero sospende la produzione del più grande sito di fabbricazione del mondo : “anomalie sul livello di qualità” : Ferrero ha deciso di “ sospende re temporaneamente” e soltanto “per precauzione” la produzione del più grande sito di fabbricazione di Nutella al mondo , quello di Villers-Écalles, un paesino vicino a Rouen, in Normandia, dopo che i controlli interni hanno riscontrato “anomalie ” nel livello di “ qualità” . La scelta è stata presa dopo che uno dei prodotti semilavorati utilizzati nella produzione della Nutella e del Kinder Bueno non aveva superato i ...

Nutella : Ferrero sospende la produzione del più grande sito di fabbricazione al mondo : A seguito di controlli di qualità interni, che hanno riscontrato “anomalie“, Ferrero ha deciso di “ sospende re temporaneamente” e soltanto “per precauzione” la produzione del più grande sito di fabbricazione di Nutella al mondo , in Normandia. Secondo quanto riferito da Nutella France ai media francesi, l’anomalia è stata riscontrata dai controlli interni di qualità che riguardano i prodotti che entrano ...

Nutella - Ferrero sospende la produzione : «Anomalie nel livello di qualità» : «Anomalie» nel livello di «qualità» sono state riscontrate in uno stabilimento della Nutella, in Francia. Per questo Ferrero ha deciso di «sospendere...