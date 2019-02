Tiziano Renzi | massacro mediatico | incubo non potersi difendere

Tiziano Renzi : “Non auguro a nessuno quello che Lalla e io stiamo vivendo”. E vanno a stare dalla figlia : Un post su Facebook per ribadire la propria innocenza e quella della moglie Laura Bovoli. Tiziano Renzi, padre dell’ex premier, si affida al social media e scrive: «Un semplice messaggio su Facebook, visto che mi è consentito, per ringraziare tutte le persone che hanno fatto sentire in queste ore la loro vicinanza. Non auguro a nessuno - nemmeno al...

Tiziano Renzi : “Ricostruzioni dell’accusa false”. In una mail del 2015 scrisse : “Chiudiamo coop per mancanza di lavoro e lo dirottiamo alla nuova” : “Facciamo il blitz, cambiamo il presidente e chiudiamo Marmodiv“. “Ditemi se come strategia può andare, baci in bocca fino a gennaio”. È il 18 novembre 2015 quanto Tiziano Renzi scrive via mail a Luca Mirco e Andrea Conticini, il genero oggi indagato nell’inchiesta sui fondi sottratti a Unicef, e per conoscenza alla moglie Laura Bovoli. Mentre il figlio Matteo è a Palazzo Chigi, premier già da più di un anno e ...

Tiziano Renzi : accuse false - non auguro a nessuno quello che stiamo vivendo : "Un semplice messaggio su Facebook, visto che mi è consentito, per ringraziare tutte le persone che hanno fatto sentire in queste ore la loro vicinanza. Non auguro a nessuno - nemmeno al mio peggiore nemico - di vivere mai ciò che la Lalla e io stiamo vivendo. Tuttavia ci prepariamo a una lunga vicenda giudiziaria consapevoli di un fatto: la verità prima o poi verrà fuori. Voglio che sia chiaro una cosa: i ...

Tiziano Renzi - sfogo su Facebook. "Tutto falso - si vedrà chi ha ragione" : In un lungo post-sfogo su Facebook, Tiziano Renzi 'grida' la sua verità sull' inchiesta della procura di Firenze che lo vede, da lunedì scorso, agli arresti domiciliari insieme alla moglie Laura ...

La versione di Tiziano Renzi : "Mai fatto bancarotta né fatture false - la verità verrà a galla" : Tiziano Renzi affida la sua versione a un post su Facebook: "Voglio che sia chiara una cosa: i giornali sono pieni solo delle ricostruzioni dell'accusa. Io affermo qui (e purtroppo per il momento posso solo qui) che queste ricostruzioni sono false". In merito alla custodia cautelare e al processo mediatico aggiunge:"Non auguro a nessuno - nemmeno al mio peggiore nemico - di vivere mai ciò che la Lalla e io stiamo vivendo. Tuttavia ci ...

Tiziano Renzi - la e-mail confessione che lo inchioderebbe : "Baci - poi chiudiamo tutto" : Dettagli pesantissimi sull'inchiesta che vale gli arresti domiciliari per i genitori di Matteo Renzi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli, arrivano da Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera. In primis, secondo i pm, i due hanno "fatto sparire qualsiasi documentazione societaria delle cooperative fallit

Tiziano Renzi e Laura Bovoli saranno interrogati dal Gip lunedì : Tiziano Renzi e Laura Bovoli, agli arresti domiciliari da due giorni nella loro abitazione di Rignano, compariranno lunedì 25 febbraio davanti al gip Angela Fantechi. La data dell'interrogatorio di garanzia, anticipata oggi da La Nazione, è stata comunicata ieri nella tarda serata ai difensori e confermata stamani da fonti del palazzo di Giustizia. Non è invece chiaro dove la coppia sarà sentita: possibile che venga ...