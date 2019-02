F1 – Test Barcellona | terminata la seconda mattinata di lavoro | la Ferrari sempre in

F1 - Test Barcellona 2019 : i risultati del mattino - Charles Leclerc davanti a tutti - Giovinazzi terzo - Hamilton chiude settimo : Seconda giornata di Test che ha preso il via quest’oggi a Barcellona (Spagna), riservata alle monoposto di Formula Uno, e la Ferrari è stata ancora protagonista. Se ieri infatti era stato Sebastian Vettel a centrare il bersaglio grosso, oggi è stato il turno del monegasco Charles Leclerc. Il nuovo pilota della Rossa ha subito dimostrato una grande confidenza con la monoposto, ottenendo ottimi tempi con grande tranquillità. Il 21enne nativo ...

F1 – Test Barcellona : secondo giorno di lavoro al Montmelò - tutte le immagini del Day-2 [GALLERY] : La Ferrari in pista con Leclerc, mentre la Mercedes alterna Hamilton e Bottas come nella giornata di ieri. In Red Bull debutta Gasly, Ricciardo al volante della Renault secondo giorno di lavoro a Barcellona, prosegue la sessione di Test sul circuito del Montmelò con i team impegnati a sviluppare le proprie monoposto in vista della nuova stagione. La Ferrari affida la SF90 a Charles Leclerc, che fa il suo debutto ufficiale in pista con la ...

LIVE Test F1 Barcellona - DIRETTA streaming : come vederli in tv dalle 14.00 : Seconda giornata di Test sul tracciato di Barcellona (Spagna) per le monoposto del Mondiale 2019 di Formula Uno. Il day-2 si prospetta molto interessante per gli appassionati italiani e per i tifosi della Ferrari, dato che faranno il loro esordio stagionale nei Test catalani il monegasco Charles Leclerc (nuovo compagno di squadra di Vettel a Maranello) e il pugliese Antonio Giovinazzi (alla prima stagione da pilota di F1 a tempo pieno in Alfa ...

F1 – Test Barcellona : si stacca l’ala posteriore in pieno rettilineo - la Renault di Ricciardo fuori controllo [VIDEO] : Il pilota australiano è uscito fuori pista per aver perso l’ala posteriore in pieno rettilineo, prosegue la sfortuna per l’ex Red Bull La sfortuna sembra non voler abbandonare Daniel Ricciardo, nonostante abbia lasciato la Red Bull per trasferirsi in Renault. Dopo gli innumerevoli guasti della scorsa stagione, il driver australiano continua a combattere con problemi meccanici. Questa volta si tratta dell’ala posteriore ...

F1 - la Toro Rosso sbuffa a Barcellona : il Testa-coda di Albon causa la prima bandiera rossa del Day-2 [VIDEO] : Non comincia benissimo la giornata di Alexander Albon, il pilota della Toro Rosso causa la prima bandiera rossa della seconda giornata di test a Barcellona La seconda giornata di test non parte con il piede giusto per la Toro Rosso, costretta ad assistere al testa-coda di Alexander Albon, finito nella ghiaia a metà del suo primo giro. Un errore che ricorda molto quello accaduto a Raikkonen nel corso della mattinata di ieri, considerando ...

F1 – Horner per nulla allarmato dopo la prima giornata di Test a Barcellona : “la nostra macchina è affidabile” : Horner scaccia via la preoccupazione: le parole del team principal Red Bull dopo la prima giornata di test di F1 a Barcellona La prima giornata di test di F1 a Barcellona ha regalato le prime emozioni a quattro ruote dell’anno. Sebastian Vettel ha chiuso in testa alla classifica dei tempi il Day -1 al Montmelò, seguito da Sainz e Grosjean. Quarto tempo invece per Max Verstappen con la sua nuova Red Bull. LaPresse/Photo4 Tra novità e ...

LIVE F1 - Test Barcellona 2019 in DIRETTA : mattina 19 febbraio - debutta Leclerc sulla Ferrari! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Test riservati al Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Barcellona (Spagna) ci apprestiamo a vivere un’altra giornata molto interessante. Il day-2 si prospetta molto interessante per gli appassionati italiani e per i tifosi della Ferrari, dato che faranno il loro esordio stagionale nei Test catalani il monegasco Charles Leclerc (nuovo compagno di squadra di Vettel a ...

F1 oggi - Test Barcellona 2019 (19 febbraio) : orario d’inizio e come seguirli in tv e streaming. Il programma : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEI Test DI F1 A Barcellona, SECONDA GIORNATA (19 febbraio) Dopo l’esordio ufficiale della giornata di ieri, è tempo del Day-2 per quanto riguarda i Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno di Barcellona. Vedremo nuovamente piloti e vetture in pista, per capire se quanto visto nelle prime ore sarà confermato anche nella sessione odierna. Il primo aspetto di grande interesse sarà vedere l’esordio ...

F1 - Test Barcellona 2019 (martedì 19 febbraio) : il programma e gli orari di oggi. Tutti i piloti in pista : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEI Test DI F1 A Barcellona, SECONDA GIORNATA (19 febbraio) Sì torna in pista sul circuito del Montmelò per la seconda giornata dei Test pre-stagionali di Formula 1 in vista dell’inizio ufficiale del campionato, previsto per il 17 marzo in Australia. I team del circus sfrutteranno le prossime giornate per raccogliere dati fondamentali sulle nuove vetture per quanto riguarda il consumo delle gomme Pirelli, ...

F1 – Test Barcellona - Sainz entusiasta della sua McLaren dopo la prima giornata : “siamo orgogliosi e felici” : Carlos Sainz parla dopo la prima giornata di Test di Formula Uno a Barcellona: il pilota della McLaren-Renault palesa le sue sensazioni La prima giornata di Test di Formula Uno a Barcellona è andata in scena, incoronando pilota più veloce Sebastian Vettel. In vista dell’esordio del campionato mondiale 2019, anche Carlos Sainz è sceso in pista segnando con la sua nuova McLaren-Renault il secondo tempo di giornata, a soli 4 decimi da Vettel. ...

F1 – Test Barcellona - Raikkonen sminuisce la forza della Ferrari : “nessuna differenza con l’Alfa Romeo” : Kimi Raikkonen parla dopo la prima giornata di Test di Formula Uno a Barcellona: il pilota dell’Alfa Romeo palesa le sue sensazioni La prima giornata di Test di Formula Uno a Barcellona è andata in scena, incoronando pilota più veloce Sebastian Vettel. In vista dell’esordio del campionato mondiale 2019, anche Kimi Raikkonen è sceso in pista segnando con la sua nuova Alfa Romeo il quinto tempo di giornata. Il pilota finlandese, al ...

F1 – Test Barcellona - Hamilton tira le somme post Day-1 : “la W10 molto diversa dalla monoposto dell’anno scorso” : Lewis Hamilton parla dopo la prima giornata di Test di Formula Uno a Barcellona: il pilota della Mercedes palesa le sue sensazioni La prima giornata di Test di Formula Uno a Barcellona è andata in scena, incoronando pilota più veloce Sebastian Vettel. In vista dell’esordio del campionato mondiale 2019, anche Lewis Hamilton è sceso in pista segnando con la sua nuova W10 il nono tempo di giornata. Il pilota della Mercedes, al termine del ...

F1 – Test Barcellona - Verstappen fa il punto dopo la prima giornata : “molto contento di quanto fatto oggi” : Max Verstappen parla dopo la prima giornata di Test di Formula Uno a Barcellona: il pilota della Red Bull palesa le sue sensazioni La prima giornata di Test di Formula Uno a Barcellona è andata in scena, incoronando pilota più veloce Sebastian Vettel. In vista dell’esordio del campionato mondiale 2019, anche Max Verstappen è sceso in pista segnando con la sua nuova RB15 il quarto tempo di giornata. Il pilota della Red Bull, al termine del ...