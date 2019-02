Arresto dei genitori di Renzi | nell' inchiesta c' è una ditta di Cesano Maderno

Annalisa Chirico - il terribile sospetto sull'Arresto dei genitori di Matteo Renzi : una bomba sui giudici : Tra chi si schiera senza indugi al fianco di Matteo Renzi c'è Annalisa Chirico, presidente dell'associazione Fino a prova contraria e da sempre piuttosto vicina all'ex premier. In una nota, la Chirico scrive: "Fino a prova contraria ha un nome che parla da sé: un paese civile attende le sentenze e n

L'Arresto dei genitori di Renzi e la giustizia alla continua ricerca di visibilità : L’arresto di Tiziano Renzi e di sua moglie Laura Bovoli è stato disposto “per la gravità concreta dei reati”, e per la convinzione del giudice che esista il pericolo che “gli indagati commettano reati della stessa specie”, il che non è proprio la reiterazione del reato che giustificherebbe la detenz

'L'Arresto è l'esagerazione più grossa del gip' - il legale dei Renzi - : Firenze, 19 feb., askanews, - 'Le prossime mosse sono quelle dello studio degli atti del fascicolo. Dopodiché aspetteremo la fissazione dell'interrogatorio di garanzia che dovrebbe essere tra venerdì ...

L’Arresto dei Renzi - il voto che assolve Salvini e la loro strana concomitanza : Non occorre essere estimatori di Matteo Renzi (io l’ho sempre considerato una jattura) per trovare strana la concomitanza per la quale la notizia degli arresti domiciliari comminati ai suoi genitori diviene pubblica proprio la sera in cui il Tribunale del Popolo pentastellato ‘assolve’ Salvini. Non conosco l’inchiesta e se devo credere a quel che si legge l’accusa è consistente. Ma il punto non è questo. In questione è la tempistica. Fa pensare ...

Otto e Mezzo - Lilli Gruber e la rovinosa gaffe dopo l'Arresto dei genitori di Matteo Renzi : È il bello - o meglio, il brutto - di non essere in diretta. Siamo negli studi di Lilli Gruber , a Otto e Mezzo su La7, trasmissione che come è noto non è in diretta, appunto. E nella serata di lunedì ...

Renzi : "Arresto dei miei abnorme : le carte non dicono il vero" - : "Mi fido della giustizia, non criticherò i giudici", dice, ma sottolinea: "Se non avessi fatto politica, oggi i miei genitori non subirebbero questo"

Renzi : 'Arresto dei miei un capolavoro mediatico ma non grido al complotto' : L'ex premier annulla l'annunciata conferenza stampa e reagisce nuovamente via social all'Arresto dei suoi genitori, da ieri ai domiciliari, con l'accusa di bancarotta fraudolenta. 'Se qualcuno pensa ...

Matteo Salvini e l’Arresto dei genitori di Renzi : “Quando tirano in ballo le famiglie mi arrabbio” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, si pronuncia sulla notizia degli arresti domiciliari nei confronti dei genitori dell'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, prendendo una posizione comune con il senatore del Pd: "Le battaglie politiche le voglio vincere senza aiutino e quando tirano in ballo le famiglie io mi incazzo".Continua a leggere

Renzi : "Non grido ai complotti - ma l'Arresto dei miei genitori è un capolavoro mediatico" : 'Inutile dire che la vicenda dei miei genitori ha totalmente oscurato tutto ciò che è accaduto ieri nel mondo della politica. Un capolavoro mediatico, tanto di cappello', scrive con disappunto. Poi ...

Renzi : Arresto dei miei genitori capolavoro mediatico : Roma, 19 feb., askanews, - 'Inutile dire che la vicenda dei miei genitori ha totalmente oscurato tutto ciò che è accaduto ieri nel mondo della politica. Basta leggere i quotidiani di oggi per rendersene conto. Un capolavoro mediatico, tanto di cappello'. Lo ha scritto l'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, in un post ...

Renzi : “Non grido ai complotti - ma l’Arresto dei miei genitori è un capolavoro mediatico” : Annullata la conferenza stampa di Matteo Renzi in Senato per commentare l’arresto dei genitori. L’ex premier sceglie la strada della sua e news per tornare sulla vicenda di ieri sera che ha scosso la sua famiglia, con i domiciliari per il padre Tiziano e la madre Laura Bovoli. La definisce “la notizia più assurda che potessi ricevere, una notizia c...

Renzi come Berlusconi sull'Arresto dei genitori : "Provvedimento abnorme" : Matteo Renzi è tornato a parlare dell'arresto dei suoi genitori ed anche ad attaccare la magistratura, cercando però di far finta di non averlo fatto. L'ex Presidente del Consiglio ieri sera aveva già dedicato uno status di Facebook alla notizia dell'arresto di sua madre e suo padre, finiti ai domiciliari con l'accusa di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. Ieri aveva affermato di aver parlato con chi aveva letto "le carte", che gli ...

Matteo Renzi - il sospetto sull'Arresto dei genitori : lo sfogo privato - il dubbio sulla manina grillina : ... 'Inutile dire che la vicenda dei miei genitori ha totalmente oscurato tutto ciò che è accaduto ieri nel mondo della politica. Basta leggere i quotidiano di oggi per rendersene conto. Un capolavoro ...

Renzi sull Arresto dei genitori 'Abnorme - ma non grido ai complotti' : ROMA - 'Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. I miei genitori, come tutti, hanno diritto a un processo giusto e spero rapido. Non grido ai complotti: chiedo che i processi si facciano ...