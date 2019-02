Influenza | dal Congresso Usa 1 miliardo per il vaccino universale

L’ex sindaco di Voltago - Marco Parissenti - ucciso dall’Influenza : aveva 57 anni : Marco Parissenti, ex sindaco di Voltago Agordino, in provincia di Belluno, è morto a 57 anni per complicazioni dell'influenza: ha sviluppato una polmonite virale e il decesso è stato causato da distress respiratorio acuto, shock settico. Tutto il paese è in lutto: "Era di animo buono e generoso, una persona sempre disponibile".Continua a leggere

Ozzy Osbourne ricoverato in ospedale per le complicazioni di un’Influenza : Situazione delicata per Ozzy Osbourne: il popolare rocker britannico è infatti stato ricoverato in ospedale a causa di una influenza. Il musicista aveva già accusato dei problemi di salute nelle scorse settimane, quando la bronchite gli ha impedito di portare avanti il tour attualmente in corso con i Judas Priest. Nell’occasione, il cantante si era sfogato così: “Sembra che da ottobre in poi qualunque cosa tocchi diventi uno schifo. ...

Influenza - 282 casi gravi e 52 morti dall'inizio della epidemia : Sono 282 i casi gravi e 52 i decessi a causa dell'Influenza, dall'inizio della stagione epidemica. E' il bilancio comunicato dalla rete di sorveglianza Influnet dell'Istituto superiore di sanità che sottolinea come, tra i casi mortali, ben 13 si siano verificati nell'ultima settimana.

Influenza : 282 casi gravi e 52 morti dall’inizio dell’epidemia : Sono 282 i casi gravi e 52 i decessi a causa dell’Influenza – 13 dei quali nell’ultima settimana – registrati dall’inizio della stagione epidemica. Questo il bilancio della rete di sorveglianza Influnet dell’Istituto superiore di sanità. Il numero di casi gravi e decessi ha registrato un aumento negli ultimi 7 giorni monitorati, che hanno segnato il picco dei contagi con 832.000 casi in una settimana. ...

Influenza 2019 - picco contagio e sintomi/ Ecco come difendersi dall'ondata di malanni : arrivato il tanto temuto picco di contagio dell'Influenza 2019 con numerosi casi e il rischio che si ammaleranno 5 milioni di italiani

Sembrava semplice Influenza - bimba di 4 anni muore per polmonite in ospedale : Inizialmente i familiari credevano si trattasse di una semplice influenza da poter curare a casa, quando si è aggravata l'hanno portata in ospedale ma la bimba è morta pochi giorni dopo. Il dolore dl padre: "Mi sento come se avessi fallito perché non ho ancora 30 anni e sto per seppellire la mia bambina"Continua a leggere

Influenza 2019 - PREGLIASCO : 'PICCO A FEBBRAIO'/ Peggiore dal 2003 : 4 milioni di italiani a letto : INFLUENZA 2019, il virologo Fabrizio PREGLIASCO ha spiegato che il picco si registrerà nel mese di febbraio. Potrebbe esserci il contagio maggiore dal 2003.

Influenza - quanto dura. Pregliasco : «Picco a febbraio». Peggiore dal 2003 - 4 milioni a letto : Potrebbe essere la Peggiore Influenza degli ultimi 16 anni: già 4 milioni di malati a letto e non siamo neanche a metà stagione. È questa infatti la settimana decisiva per capire...

