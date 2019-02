Il nuovo video di Star Citizen mostra la nave di salvataggio Argo SRV La campagna

Marco Cecchinato nuovo ambassador della linea eyewear di Tonino Lamborghini [VIDEO] : Marco Cecchinato nuovo testimonial di Tonino Lamborghini eyewear Il tennista al 17° posto nel ranking mondiale è il nuovo brand ambassador per la linea di occhiali Tonino Lamborghini. Oltre ad indossare il logo del brand del Toro sulla maglia di gioco in tutti i tornei APT e del Grande Slam per la stagione 2018/19, Cecchinato apparirà nella nuova campagna pubblicitaria a partire dalla prossima edizione di MIDO 2019, la fiera internazionale ...

Lucia Bramieri presenta il suo nuovo fidanzato - l'ex cavaliere di Uomini e Donne Gianluca Mastelli (VIDEO) : Lucia Bramieri, ormai affermata opinionista del parterre di Pomeriggio cinque ed ex gieffina della quindicesima edizione del Grande Fratello targato Barbara d'Urso, alla veneranda età di (quasi) 58 anni torna a sorridere con un nuovo partner di 10 anni più giovane accanto a sè.Dopo aver vissuto una lunga storia ed un matrimonio con Cesare Bramieri, figlio dell'indimenticato Gino e morto nel 2008, la donna ha scelto di rialzare la testa per ...

Tv8 - il nuovo spot motori con Giacomo Agostini in versione cardinale (video backstage) : Il dietro le quinte del nuovo spot di TV8 per il lancio dell’imminente stagione dei motori. Molti i volti, tra piloti, ex campioni e commentatori che vestono per l’occasione panni assolutamente inediti in uno scenario ironico, divertente e carnevalesco, quello dei fedeli ai motori. Da Giacomo Agostini cardinale, Marco Lucchinelli organista, Davide Valsecchi sacrestano, ai piloti di Sky Racing Team VR46 chierichetti, e Paolo Beltramo con Carlo ...

Il nuovo video di Harry Potter : Wizard Unite vede protagonista uno Snaso in fuga : Qualche ora fa Warner Bros. e Niantic hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato al loro titolo mobile AR Harry Potter: Wizard Unite. Nel video compare una strana creatura fantastica sorpresa a bighellonare sulle monete di una sala giochi della spiaggia di Blackpool. In precedenza, un consistente numero di Nimbus 2000 erano già state viste sfrecciare senza controllo sopra un'autostrada australiana, fortunatamente deserta."Ciao! Lasciati ...

Zedd e Katy Perry : guarda il video del loro nuovo singolo “365” : In perfetto tema San Valentino The post Zedd e Katy Perry: guarda il video del loro nuovo singolo “365” appeared first on News Mtv Italia.

Popolo Sovrano : il nuovo approfondimento di Rai2 debutta con l’aggressione al reporter Daniele Piervincenzi – Video : Daniele Piervincenzi, Eva Giovannini, Alessandro Sortino Reportage immersivi e confronti in studio tra politici, giornalisti, imprenditori e protagonisti della cronaca. Rai2 rimodella il proprio approfondimento d’attualità e lo declina in prima serata al giovedì con una nuova formula dal titolo evocativo: Popolo Sovrano. La trasmissione, condotta da Alessandro Sortino con Eva Giovannini e Daniele Piervincenzi, debutterà stasera, sorgendo ...

Il REVOLUTION Unlimited Pro Controller è l'Xbox Elite Controller di PS4? Ecco un nuovo video per la periferica : Bigben Interactive pubblica oggi un nuovo video incentrato sulle principali caratteristiche del REVOLUTION Unlimited Pro Controller di NACON.Ecco la descrizione del Controller proposta da Bigben Interactive:Il REVOLUTION Unlimited Controller di NACON offre tantissime possibilità di personalizzazioni sia per quanto riguarda il lato hardware che quello software. Tutte messe a disposizione per i giocatori più competitivi.Read more…

The Outer Worlds in azione in un nuovo video gameplay : GameInformer ha pubblicato un nuovo video di gameplay per The Outer Worlds. In questo video, il co-director, Tim Cain e il lead designer, Charles Staples, mostrano nuove sequenze di gioco e parlano di progettare un'esperienza di combattimento RPG soddisfacente (ispirata a Fallout: New Vegas).The Outer Worlds è mosso da Unreal Engine 4 e sarà un gioco di ruolo fortemente basato sulla storia. Le scelte influenzeranno non solo il modo in cui la ...

La Porta Rossa - Lino Guanciale a Blogo : "Una terza stagione? Non sarebbe un dispiacere indossare di nuovo quel cappotto..." (Video) : A partire da questa sera, mercoledì 13 febbraio 2019, avrà inizio la seconda stagione de La Porta Rossa, serie tv in onda su Rai 2.Lino Guanciale tornerà ad indossare i panni di Leonardo Cagliostro, il commissario morto assassinato, rimasto nel mondo dei vivi per indagare sul suo stesso omicidio. prosegui la letturaLa Porta Rossa, Lino Guanciale a Blogo: "Una terza stagione? Non sarebbe un dispiacere indossare di nuovo quel cappotto..." ...

nuovo video dell'arresto de El Chapo - in lacrime e scosso all'arrivo in Usa : ... a New York, che ha messo a nudo il suo stile di vita e la sua inclinazione alla violenza estrema come capo di una delle più potenti gang del mondo. Ora per lui potrebbe scattare l'ergastolo. Il ...

Da Fallout a The Outer Worlds - il nuovo RPG di Obsidian in un intenso video gameplay : Partorito dal genio folle di Tim Cain e Leonard Boyarski, ossia i creatori di Fallout, The Outer Worlds è stato una delle più luminose sorprese dei Game Awards 2018, capace di stupire buona parte del pubblico con il suo umorismo irriverente. Concepito come un gioco di ruolo in cui narrazione e azione danzano all'unisono, il videogame destinato a PlayStation 4, Xbox One e PC - in una data ancora da ufficializzare - ci trascina in un immaginario ...

VIDEO Roma-Porto 2-1 - Highlights - gol e sintesi in 2 minuti. Zaniolo nuovo re della Capitale : Non ci sono dubbi che sia stato Nicolò Zaniolo l’eroe della serata allo Stadio Olimpico di Roma. I giallorossi, impegnati nell’andata degli ottavi di finale di Champions League 2019, hanno sconfitto 2-1 il Porto e le due realizzazioni sono state proprio del centrocampista classe ’99. Grande fisicità e personalità le armi del 19enne che, nonostante il contesto altamente qualificato, ha espresso un livello di gioco importante che ...