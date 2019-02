Non Mentire | diretta prima puntata | la denuncia

Non Mentire - diretta prima puntata : la presunta violenza : Un thriller relazionale, che in Inghilterra ha tenuto incollati davanti alla tv 8 milioni di telespettatori: Non Mentire, in onda da oggi, 17 febbraio 2019, alle 21:20 su Canale 5, è il remake di Liar, serie tv andata in onda su Itv nel 2017. Un racconto che mostra al pubblico due verità, soffermandosi su un tema di estrema attualità come quello della violenza sulle donne. Non Mentire, la ...

Greta Scarano - protagonista di Non Mentire : le parole su Alessandro Preziosi : Greta Scarano e Alessandro Preziosi: il rapporto dopo la fiction Non mentire Prima volta insieme sul set per Greta Scarano e Alessandro Preziosi. I due attori sono protagonisti di Non mentire, la nuova fiction di Canale 5 remake del telefilm Liar. Greta si è trovata molto bene con il collega napoletano e ha sottolineato il […] L'articolo Greta Scarano, protagonista di Non mentire: le parole su Alessandro Preziosi proviene da Gossip e Tv.

Non Mentire prima puntata : trama e anticipazioni 17 febbraio 2019 : NON Mentire prima puntata. Domenica 17 febbraio 2019 va in onda in prima serata su Canale 5 la nuova fiction che vede protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano. DOVE VEDERE LE PUNTATE Non Mentire cast La fiction è prodotta da Indigo Film e diretta da Gianluca Maria Tavarelli. Il cast è composto da Alessandro Preziosi, Greta Scarano, Fiorenza Pieri, Paolo Briguglia, Claudia Potenza, Duccio Camerini, Simone Colombari e Matteo ...

Non Mentire : dove vedere le puntate in tv - streaming e replica : NON Mentire dove vedere. Domenica 17 febbraio 2019 arriva su Canale 5 la mini fiction con Alessandro Preziosi e Greta Scarano. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. Non Mentire dove vedere le puntate in tv e replica Le tre puntate della fiction andranno in onda in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21:15 circa domenica 17 febbraio, 24 febbraio e 3 marzo. Sarà possibile seguire la diretta anche in ...

Cast e personaggi di Non Mentire su Canale 5 dal 17 febbraio con una doppia versione della stessa storia : Cast e personaggi di Non Mentire sono pronti a tenere compagnia al pubblico di Canale 5 da oggi, 17 febbraio, e per un totale di tre serate stuzzicando tutti a scoprire la verità prima che venga rivelata dal finale della prima stagione. Alessandro Preziosi e Greta Scarano sono chiamati a tenere le redini della fiction Mediaset segnando una grande svolta nelle storie del Biscione e, speriamo, anche negli ascolti. Il ritorno dell'attore, ...

Non Mentire - il cast : personaggi e interpreti : Stasera, domenica 17 febbraio 2019, inizia su Canale 5 la fiction Non MENTIRE, che vede Alessandro Preziosi e Greta Scarano protagonisti di un intenso thriller relazionale in tre puntate (in onda ogni domenica). Poche ore prima di assistere al primo episodio di questa attesissima nuova produzione (QUI le anticipazioni), scopriamo le schede di tutti i personaggi di Non MENTIRE (fonte: comunicato stampa). Andrea Molinari (interpretato da ...

Non Mentire : tutti i personaggi : Non Mentire - Matteo Martari Non Mentire, la nuova fiction di Canale 5 in partenza questa sera, è un thriller relazionale, in cui i due personaggi principali, interpretati da Alessandro Preziosi e Greta Scarano, si fronteggeranno nel tentativo di smascherarsi reciprocamente. Lei dirà di essere stata stuprata, lui affermerà che si è trattato di un rapporto consenziente; la Polizia indagherà per capire chi sta mentendo ed intorno a loro ruoteranno ...

Replica Non Mentire - la prima puntata in streaming su MediasetPlay : Stasera 17 febbraio debutta in prima serata su Canale 5 la nuova fiction dal titolo Non mentire, che vede protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano. Si tratta di un nuovo prodotto televisivo che arriva nella prima serata domenicale della rete ammiraglia Mediaset e che dovrà vedersela contro il talk show Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio su Raiuno. Chi non potrà seguire il primo appuntamento con la fiction, avrà l'opportunità di ...

Non Mentire : nuova fiction da stasera su Canale 5 : Andrà in onda stasera alle 21.30 su Canale 5 la prima puntata della fiction Non mentire, thriller psicologico e relazionale con Alessandro Preziosi e Greta Scarano. La fiction si svilupperà in tre puntate trasmesse la domenica in prima serata. La rete ammiraglia Mediaset con Non mentire dà il via a un nuovo capitolo seriale, investendo sul lato psicologico e drammatico della vicenda che si propone di tenere incollati sulle poltrone i ...

Non Mentire - Greta Scarano rompe il silenzio : “Dolore immenso…” : Non Mentire, fiction Canale 5. Parla Greta Scarano: “Immedesimata in un dolore immenso” E’ Greta Scarano la protagonista femminile della nuova ficion di Canale 5 Non Mentire, in onda da stasera, per tre puntate, a partire dalle 21.20 circa. Nella serie tv Greta Scarano veste i panni di Laura Nardini: trattasi di una professoressa che, dopo una cena con il chirurgo Andrea Molinari (interpretato da Alessandro Preziosi) denuncia ...

