Napoli-Torino 0-0 | Sirigu e il palo mandano la Juve a +13

Napoli-Torino - Ancelotti : “è mancato solo il gol” : solo un pareggio per il Napoli nella gara di campionato contro il Torino, ecco le indicazioni di Ancelotti ai microfoni di Sky Sport: “è mancato il gol come è successo nella partita di Firenze, c’è stata concentrazione e motivazione, non possiamo accettare di produrre 18 occasioni e non fare gol in due partite. La squadra gioca bene ma non finalizza, questa è una colpa nostra. Siamo ben posizionati in classifica, la squadra ...

AAA gol cercasi - il Napoli non sa più segnare! Insigne si ferma al… palo : il Torino strappa un punto d’oro : La formazione di Ancelotti non riesce a bucare la resistenza del Torino, scivolando a tredici punti dalla Juventus Secondo pareggio consecutivo per il Napoli, gli azzurri non riescono a superare la resistenza del Torino, impattando 0-0 al San Paolo. Un punto che serve a poco a Insigne e compagni, scivolati adesso a tredici punti dalla capolista Juventus, riuscita a vincere agilmente nell’anticipo di venerdì contro il ...

Napoli-Torino 0-0 - Serie A : azzurri bloccati al San Paolo - Insigne colpisce un palo clamoroso : Napoli e Torino hanno pareggiato per 0-0 nel posticipo della 24^ giornata di Serie A, gli azzurri sono stati bloccati al San Paolo dai solidi granata e hanno perso ulteriormente terreno dalla capolista Juventus che ora è distante 13 punti. I padroni di casa rimangono naturalmente al secondo posto con sette punti di margine nei confronti dell’Inter mentre i granata si trovano in nona posizione e sempre in piena lotta per un posto in ...

Il Napoli ha il mal di gol : due pali e 0-0 col Torino : Napoli-Torino finisce 0-0. Nel giorno in Ancelotti sfodera i titolarissimi, il Napoli non riesce a vincere. Stessa formazione di Zurigo tranne che per il portiere e per il terzino sinistro: Ospina per Meret e Hysaj al posto di Ghoulam. Mazzarri presenta il classico 3-5-2 con Berenguer vicino a Belotti che di fatto non tira mai in porta. Sembra una partita stregata. Il Napoli non riesce a sbloccare la partita con il Torino. Gara che si gioca a ...

