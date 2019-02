Parigi | gilet gialli contro il filosofo Alain Finkielkraut | «Sionista | Francia a noi»

Gilet gialli - scontri a Parigi e proteste in Francia. Insulti al filosofo Finkielkraut : “Sporco ebreo - il popolo ti punirà” : Quattoridicesimo sabato di proteste per i Gilet gialli, anche oggi scesi nelle strade della Francia. A Parigi, all’altezza della spianata degli Invalides, la polizia che usato lacrimogeni contro gruppi di black bloc che avevano iniziato a lanciare oggetti. Ma quello che sta facendo il giro dei social è un video pubblicato da Yahoo in cui Alain Finkielkraut, noto filosofo e accademico figlio di genitori sopravvissuti ad Auschwitz, viene ...

Gilet gialli - scontri a Parigi e nuovo sabato di proteste. Insulti al filosofo Alain Finkielkraut : “Sporco ebreo - il popolo ti punirà” : Quattoridicesimo sabato di proteste per i Gilet gialli, anche oggi scesi nelle strade della Francia. A Parigi, all’altezza della spianata degli Invalides, si sono verificati i primi scontri con la polizia che ha usato lacrimogeni contro gruppi di black bloc che avevano iniziato a lanciare oggetti. Ma quello che sta facendo il giro dei social è un video pubblicato da Yahoo in cui Alain Finkielkraut, noto filosofo e accademico figlio di genitori ...

Gilet gialli bloccati alla frontiera italiana. Ancora scontri a Parigi - uomo perde mano : Nuovi scontri a Parigi, per il 13esimo atto della protesta dei Gilet gialli, nei pressi del Senato. Una molotov e' stata lanciata al passaggio di una parte del corteo davanti al portone del Senato, nelle vie adiacenti ci sono stati danni alle vetrine, cariche e lancio di lacrimogeni da parte della polizia. Il corteo ha poi preso la direzione di Montparnasse, deviando in parte dal percorso autorizzato dalla prefettura. Poliziotti in assetto ...

