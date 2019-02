Uomini e Donne | Nilufar è a pezzi | il messaggio disperato dopo la rottura con Giordano

Speciale Uomini e Donne - la scelta di Teresa tra sorrisi e lacrime : anticipazioni : Dalle giornate in castello al party di fidanzamento, ecco che cosa vedremo nella puntata di stasera, in onda su Canale 5...

Speciale Uomini e Donne La Scelta/ Video serenata da Gigi Finizio per Teresa : Speciale Uomini e Donne La Scelta di Teresa Langella: nel Castello di Tor Crescenza, la tronista sceglie tra Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. Chi sarà?

Tronisti Uomini e Donne : Luigi rischia il no? Parla Irene Capuano : Luigi Mastroianni di Uomini e Donne rischia il no da Irene? Venerdì 1 Marzo ci sarà finalmente la scelta di Luigi Mastroianni. Quest’ultimo con chi deciderà di fidanzarsi tra Valentina e Irene? Intanto quest’ultima ha rilasciato un’intervista sull’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine, facendo alcune rivelazione che hanno fatto molto preoccupare i fan del programma. Cosa ha detto? In pratica Irene Capuano, Parlando con ...

Uomini e Donne - Ivan deluso e arrabbiato per i mancati auguri di buon compleanno da Sonia e Natalia : Sonia e Natalia non hanno fatto gli auguri a Ivan per il suo compleanno, festeggiato pochi giorni prima della puntata. Ha mandato un video alla redazionale nel quale ammette di esserci rimasto molto male: "E' così facile far felice una persona nel giorno del suo compleanno, a una persona a cui dici di voler bene, no? Non hanno fatto niente".In redazione è arrivata una lettera da parte di una ragazza che ha mandato un pensiero al tronista. ...

Uomini e Donne gossip - Fabio Colloricchio : “Nessuna storia con Yanirsa - con Nicole…” : Uomini e Donne gossip, Fabio Colloricchio smentisce la storia con Yanirsa Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e Donne, è tornato a far parlare di sé sul magazine del programma di Maria De Filippi. Da poche settimane, infatti, il dj e la sua scelta ai tempi del trono hanno annunciato ufficialmente sui social la fine della […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Fabio Colloricchio: “Nessuna storia con Yanirsa, con ...

Uomini e Donne news - Nilufar vuole tornare con Giordano? Tristi parole : Nilufar e Giordano Uomini e Donne, ritorno di fiamma? Lei sente troppo la sua mancanza Nilufar e Giordano torneranno insieme? Dalle ultime parole scritte su Instagram dall’ex tronista di Uomini e Donne è chiaro che non riesca ancora a dimenticare il suo (ormai) ex fidanzato. Ha sorpreso tutti con un lungo messaggio, con cui ha […] L'articolo Uomini e Donne news, Nilufar vuole tornare con Giordano? Tristi parole proviene da Gossip e ...

Uomini e donne - Gianni : "Nell'uscita tra Luigi e Giorgia ha visto solo tenerezza e non passione" : Altro appuntamento con Uomini e donne dedicata al trono classico. Luigi è uscito con Valentina ed è andato a casa della corteggiatrice. "Non sono solo uno stupido profilo Instagram ma molto di più" specifica lei, parlando con il ragazzo. Lui si è raccontato alla giovane e ha specificato di essere stato molto bene insieme. C'è attrazione per lui ma non vuole spingersi oltre (con un bacio) col rischio di critiche durante la puntata. Gianni ...

Uomini e Donne Trono Over : Angela Di Iorio fa un annuncio : Angela Di Iorio del Trono Over di Uomini e Donne furiosa: “Non torno più” L’ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne non è stata semplice per Angela, la quale è stata attaccata da Beniamino. Il motivo? Quest’ultimo, dopo essere uscito con la donna, ha rivelato in studio di non voler continuare questa frequentazione, arrivando anche a mancarle di rispetto. Ma non è finita qua perchè Angela è tornata a parlare di ...

Sonia Pattarino Vs Ivan Gonzalez/ Video Uomini e donne : 'Perché vuoi punirmi?' : Sonia Pattarino contro Ivan Gonzalez a Uomini e donne, il Video dello scontro dopo la mancata esterna: 'Perché vuoi punirmi?'

Valentina Anna Galli/ Video Uomini e donne - Luigi : 'Con lei sono completo' : Valentina Anna Galli, la nuova corteggiatrice di Uomini e donne e Luigi Mastroianni è pronta a conquistare un posto al sole nel programma?

Uomini E Donne il serale : pubblicati i fuori onda - protagonista Giulia De Lellis. Guarda il Video : Uomini e Donne serale, Giulia De Lellis protagonista della scena: i fuori onda sono esilaranti Giulia De Lellis sarà tra i volti noti di Uomini e Donne chiamati a partecipare alla scelta di Teresa... L'articolo Uomini E Donne il serale: pubblicati i fuori onda, protagonista Giulia De Lellis. Guarda il Video proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne - Irene svela cosa prova per Luigi : 'Non sono innamorata' : Nel corso delle ultime messe in onda di Uomini e Donne, Irene e Luigi sono sembrati molto distanti. Il percorso del tronista infatti, si sta rivelando molto più difficile di quanto immaginasse. Dopo la terribile esperienza vissuta a causa di Sara Affi Fella, il ragazzo ha spiegato più volte di aver deciso di intraprendere questa nuova esperienza con il freno a mano tirato. Questo lo ha portato a lasciarsi poco andare e a far sorgere grossi dubbi ...

Speciale Uomini e Donne : La Scelta diretta puntata 15 febbraio 2019 : anticipazioni : prosegui la letturaSpeciale Uomini e Donne: La Scelta diretta puntata 15 febbraio 2019: anticipazioni pubblicato su TVBlog.it 15 febbraio 2019 13:08.

Diretta Uomini e Donne : oggi il prosieguo del trono di Luigi : Secondo appuntamento con il trono Classico di Uomini e Donne. oggi giornata importante per il dating show condotto da Maria De Filippi, infatti stasera, in prima serata su Canale 5, Teresa Langella farà la sua scelta; quale corteggiatore avrà la meglio, Andrea o Antonio? Intanto riassumiamo quello che è successo nella prima parte del daytime di ieri. In studio è approdato per la prima volta un nuovo tronista: il modello Andrea. Per lui non ci ...