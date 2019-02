Ue-Usa | incontro tra Mogherini e Pompeo | focus su Venezuela

Lite Italia-Francia - Le Drian : “Abbiamo ritirato ambasciatore a Roma a ca Usa dell’incontro tra Di Maio e i gilet gialli” : A ufficializzarlo in Parlamento è il ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian : l’incontro tra il vicepremier del M5s con i gilet gialli è il motivo ufficiale per il quale il governo francese ha richiamato l’ ambasciatore a Roma . Il faccia a faccia, avvenuto il 5 febbraio alla periferia di Parigi, tra Luigi Di Maio con un esponente del movimento che inneggiava alla guerra civile è stata “una vera provocazione“, ha ribadito ...

Umanizzazione ospedale : incontro al Giovanni Paolo II a Rag Usa : Una conferenza a Ragusa per parlare di Umanizzazione dell' ospedale . Si terrà domani al Giovanni Paolo II, organizzata dalla Pastorale per la salute

Dazi - Usa - Cina : Trump congela incontro con Xi : Nuovi nubi all'orizzonte, dunque, sull'economia mondiale, già in fase di rallentamento. Usa- Cina , nessun incontro prima della scadenza - " Non ancora", ha risposto così il Tycoon ai giornalisti alla ...

Commercio - Cina propone a Usa incontro Trump-Xi a fine febbraio : New York, 31 gen., askanews, - La Cina ha proposto agli Stati Uniti un vertice tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump per cercare di trovare un accordo commerciale. Lo sostiene l'agenzia Dow Jones,...

Un incontro a Rag Usa per il turismo sostenibile : Alla presenza di molti Comuni iblei, si è tenuto all'ex Provincia regionale di Ragusa un incontro per parlare di turismo sostenibile

Resto a Sud - favorire nuove imprese : incontro a Rag Usa : E' in programma domani a Ragusa un incontro per illustrare le possibilità di ottenere contributi per aprire nuove aziende restando a sud

Film Redemption for a lost soul : incontro ex Provincia RagUsa : Film Redemption for a lost soul scende in campo l’ex Provincia di Ragusa. Si profila una cabina di regia unica tra Istituzioni Pubbliche e privati