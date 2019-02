Farmaci | ecco perché gli antinfiammatori proteggono dal cancro

Le temperature estreme - alte o basse - possono avere effetti sui Farmaci : ecco quali e in che modo : La maggior parte delle persone è consapevole dei vari effetti che il freddo può avere sulla salute. Tuttavia, gli esperti sostengono che anche le temperature estreme, che siano estremamente alte o estremamente basse, possono influenzare l’efficacia dei farmaci utilizzati per curare certe condizioni. Quanto un farmaco possa essere influenzato dall’esposizione a condizioni molto più calde o molto più fredde di quanto consigliato dai produttori ...

Farmaci da banco - salgono i prezzi del 5.7%/ Ecco le patologie penalizzate : Preoccupa il caro-Farmaci con addirittura 800 medicine da banco che aumentano di prezzo. Una media del 5.7% in più che si traduce in un euro a scatola

Salute - quanto mi costi! Aumentano i prezzi per quasi 800 Farmaci : ecco quali sono : 770 farmaci di fascia C, ovvero quelli da banco, vedranno un aumento di prezzo dal 2019 in poi E’ quanto risulta dalle tabelle diffuse nei giorni scorsi da Federfarma per comunicare alle farmacie associate i nuovi prezzi, alcuni già in vigore e altri programmati da qui fino al primo di febbraio. Nella lista compaiono soprattutto antidolorifici, ansiolitici, pomate per la pelle, colliri, antinfiammatori, compresse di vitamina C. Gli aumenti ...

Farmaci - integratore “salva-sesso” : ecco i falsi che girano sul web : “Su Facebook compaiono in questi giorni dei post che fanno riferimento a Farmacie fittizie, con denominazioni dalle quali non è rintracciabile la loro effettiva esistenza e ubicazione”. Questi post “sollecitano la vendita di un integratore alimentare destinato alla sfera sessuale maschile, attribuendogli risultati palesemente enfatizzati”. A denunciarlo è l‘Associazione scientifica Farmacisti italiani (Asfi), che ...

Beppe Grillo contro la pseudoscienza? Ecco cosa diceva su vaccini - cancro e Farmaci : Il comico durante i suoi spettacoli ha più volte sostenuto che l'Aids non esiste , che fosse una vera e propria bufala: Lui non dice che ci sono seri sospetti che l'Aids sia una bufala [si riferisce ...

Ecco nuovi Farmaci che potrebbero prevenire le metastasi : (foto: Alfred Pasieka/Science Photo Library/Getty Images. Illustrazione al computer di cellule tumorali, in blu. In rosso i vasi sanguigni che forniscono alla cellula ossigeno e altri nutrienti) nuovi farmaci potrebbero aiutare a contrastare la formazione delle metastasi. Un gruppo di ricerca internazionale, guidato dall’Università di Basilea, in Svizzera, ha identificato dei composti che potrebbero combattere la produzione di metastasi a ...

Farmaci anti età : esistono eccome - ecco quelli più validi : Se si potesse non invecchiare tutti faremmo di tutto per evitarlo, ma purtroppo non è possibile arrestare il tempo, semmai è possibile giungere alla vecchiaia nel miglior modo possibile e questo lo sanno bene non tanto i consumatori quanto le case farmaceutiche specializzate nella produzione di Farmaci e prodotti anti invecchiamento. Lo sanno tanto bene le industrie del settore che si dividono una fetta dei loro fatturati all’interno di una ...

Osteoartrite : ecco il trattamento per migliorare dolore e mobilità del ginocchio senza Farmaci : L’Osteoartrite è una delle principali cause di disabilità. “Sono disponibili dei farmaci, ma molti pazienti subiscono effetti collaterali avversi, aumentando il bisogno di alternative. Questo studio dimostra che il massaggio ha il potenziale per essere una di queste opzioni”, ha spiegato Adam Perlman, autore di un nuovo studio e direttore del Leadership Program in Integrative Healthcare presso la Duke University School of Medicine. Lo studio, ...