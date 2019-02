Fattori contro | Abruzzo? Tradire identità M5S non paga

Migranti - Di Maio : Macron fa la morale ma sfrutta lAfrica - Fattori -De Falco-Nugnes contro Salvini : adire a Corte Ue : La vicenda dei 170 Migranti morti al largo della Libia scuote la politica. contro la linea dura di Salvini , Matteo Renzi , Pd, chiede "l'apertura dei porti". Intervengono anche i presidenti di Camera e Senato, con Roberto Fico per il quale "una società sana salva ...

Migranti morti - Di Maio : "Macron fa la morale ma sfrutta l'Africa" | Fattori -De Falco-Nugnes contro Salvini : "Adire a Corte Ue" : Per il presidente della Camera "una società sana salva le vite umane". Per padre Zanotelli "i nostri nipoti diranno di noi quello che noi diciamo dei nazisti". Nuovo post di Salvini : "Mai complice degli scafisti". Il capo politico del M5s: "Ue sanzioni chi sfrutta l'Africa"

Cesare Battisti - la grillina Elena Fattori contro Lega e M5s : "Gigantesca strumentalizzazione politica" : La grillina Elena Fattori fuori dal coro anche su Cesare Battisti . La senatrice del M5s punta il dito contro la macchina della comunicazione attivata dal governo per raccontare la cattura e l'estradizione del terrorista rosso. "Mi sono fatta l'idea che sia una gigantesca strumentalizzazione politica

Cesare Battisti - la grillina Elena Fattori contro Lega e M5s : 'Gigantesca strumentalizzazione politica' : Ma non amo quando politica e giustizia interferiscono tra loro e si commentano a vicenda. Né amo le modalità sbatto il mostro in prima pagina e ci salto sopra a piedi pari battendo i pugni sul petto '...

Di Maio - scontro interno con Elena Fattori sui 'gilet gialli' e la violenza : Lugi Di Maio continua la polemica a distanza con il governo francese molto irritato per il suo appoggio al movimento dei 'gilet gialli' . Ma nel M56 si apre anche un fronte interno : Elena Fattori , ...

«Io - burattinaio dei rider - vi racconto come controlliamo le consegne e i Fattorini» : La geolocalizzazione, la competizione. Il cottimo. Parla per la prima volta un (ex) controllore dei ragazzi che ci portano il cibo a casa. «Sul mio schermo arrivava tutto: anche la velocità con cui i fattorini stavano pedalando. Mi sembrava di pilotare dei droni» Cibo a domicilio, mentre noi mangiamo i rider sfruttati raccolgono solo briciole " Che gran business l’oliva a domicilio " Uccisi mentre consegnano il nostro cibo: i riders e quelle ...