Calcio | Serie A 2019 | Milan-Cagliari 3-0 | tris rossonero a San Siro e la prima di Paquetà

Calcio - Serie A 2019 : Sassuolo-Juventus 0-3 - Khedira - Ronaldo ed Emre Can regalano il successo ai bianconeri : successo importante a Reggio Emilia per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri si sono imposti contro il Sassuolo 3-0 in trasferta, nella sfida valida per il 23° turno di Serie A 2018-2019, grazie alle marcature di Sami Khedira al 23′, di Cristiano Ronaldo al 70′ e di Emre Can all’85’ dopo aver sofferto inizialmente le iniziative dei neroverdi. Tre punti che consentono ai campioni d’Italia di consolidare ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Milan-Verona 2-0 - Sabatino e Fusetti portano le rossonere a -2 dalla Juventus : La sedicesima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019 è andata in archivio con il posticipo domenicale tra il Milan e l’Hellas Verona che si sono affrontate al “Vismara” di Milano. Le ragazze di Carolina Morace hanno saputo approfittare puntualmente del mezzo passo falso della Juventus contro l’Atalanta Mozzanica ottenendo la vittoria 2-0 contro le scaligere. Un successo che proietta le meneghine a -2 ...

Calcio femminile - Serie A : Milan-Verona 2-0 nel posticipo. I risultati della 16giornata : L'appuntamento è fissato per domenica 17 febbraio a partire dalle 12:30 su Sky Sport Serie A. Tutti i risultati della 16esima giornata Atalanta-Juventus 0-0 Chievo Verona-Orobica Bergamo 3-1 ...

Serie A Calcio oggi (10 febbraio) - chi gioca? Programma e orari delle partite. Come vederle in tv su Sky e Dazn : oggi, domenica 10 febbraio, si completa il 23° turno del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Un turno che avrà inizio con il lunch match delle 12.30 tra Bologna e Genoa, con i padroni di casa a caccia di importanti punti salvezza. Alle 15.00 si svolgeranno tre partite: Atalanta-Spal, Torino-Udinese e Sampdoria-Frosinone. Alle 18.00 la Juventus giocherà in trasferta con il Sassuolo, sfida in cui i bianconeri proveranno a riscattare le ...

Calendario Serie A Calcio - gli orari delle partite di oggi (10 febbraio). Come vederle in tv e streaming : Si completa quest’oggi, con sei partite, la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Si comincia, Come ormai da nostrana abitudine, alle 12:30, per terminare col posticipo delle 20:30. L’apertura della giornata è affidata al match tra Bologna e Genoa, allo stadio Dall’Ara. Alle 15 arrivano i match Sampdoria-Frosinone, Atalanta-Spal e Torino-Udinese, ognuno coi propri significati di classifica dalle parti alte ...

Calcio a 5 - Serie A 2019 : l’Acqua&Sapone supera Catania - Pesaro batte Napoli nel big match del 15° turno : Quindicesimo turno del campionato di Calcio a 5 di Serie A 2018-2019 andato in archivio. In attesa del posticipo di lunedì sera tra il Real Rieti e la Came Dosson, cinque gli incontri che si sono disputati. La capolista Acqua&Sapone Unigross si è imposta 4-2 contro il Meta Catania Bricocity. Le reti di Leandro Cuzzolino e di Gabriel Lima, oltre alla doppietta di Wellington Coco, hanno permesso alla compagine abruzzese di superate i siciliani ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : l’Atalanta Mozzanica ferma la Juventus - la Fiorentina si porta a -1 : In attesa di quello che accadrà domani tra Milan ed Hellas Verona, si sono disputate quest’oggi cinque delle sei partite della sedicesima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A. Un turno importante che è andato a delineare la classifica generale. Partiamo dalla vetta e dal sorprendente pareggio 0-0 tra Atalanta Mozzanica e Juventus. Le bianconere, in vetta alla graduatoria, hanno sbattuto contro il muro eretto dalle ...

LIVE Fiorentina-Napoli 0-0 - Serie A Calcio 2019 in DIRETTA : partita equilibrata con Mertens che spreca due occasioni clamorose - Fiorentina molto aggressiva : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fiorentina-Napoli, incontro valevole per la 23esima giornata della Serie A 2018-2019. Si preannuncia grande spettacolo a Firenze per la sfida tra due compagini alla disperata caccia di punti per continuare ad inseguire i rispettivi obiettivi stagionali, ovvero lo Scudetto e la qualificazione alla prossima Europa League. I padroni di casa toscani occupano attualmente la nona piazza in classifica ...

