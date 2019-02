scuolainforma

: Scuola, UDU: ‘Vergognose dichiarazioni del ministro Bussetti sul Sud Italia’ - scuolainforma : Scuola, UDU: ‘Vergognose dichiarazioni del ministro Bussetti sul Sud Italia’ -

(Di sabato 9 febbraio 2019) Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa inviatoci da UDU (Unione degli Universitari) in merito alle recentidelsul ‘gap’ tra le scuole del nord e le scuole del sud. Comunicato UDU – “Ci vuole piu’ impegno, piu’ lavoro e sacrificio al Sud per recuperare il gap con il Nord, non piu’ fondi. Vi dovete impegnare forte, e’ questo che ci vuole”. Per la serie “la sparata del giorno” torna alla carica ildell’Istruzione Marco. Ieri, ad Afragola, si è permesso di fare questo tipo di affermazione. “E’ inaccettabile che in un Paese come il nostro, martoriato dalle disuguaglianze tra Nord e Sud, ilche dovrebbe tutelare gli interessi di tutti gli studenti d’Italia, espliciti che il Sud non ha bisogno di maggiori finanziamenti.è mai stato nelle scuole a pezzi della Sicilia? ha mai parlato con le ...