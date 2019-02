Combinata nordica | Coppa del Mondo Lahti 2019 | la Finlandia vince la team sprint davanti

Combinata nordica – Team sprint : Pittin e Kostner tredicesimi a Lahti : Pittin e Kostner tredicesimi dopo il salto nel Team sprint di Lahti: gap di 2’31” dagli austriaci Seidl/Denif Tredicesima e quindicesima posizione per le due coppie italiane nel segmento di salto del Team sprint di Combinata nordica disputato a Lahti. Alessandro Pittin è stato il migliore dei nostri, come era già successo 24 ore fa nel Provisional Competition Round, arrivando a 92.1 punti, mentre il suo compagno Aaron Kostner ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Lahti 2019 : nella team sprint guida l’Austria - Italia molto lontana : Si è appena conclusa, in quel di Lathi, la prova di salto per quanto riguarda la team sprint della Coppa del Mondo di Combinata nordica. A guidare la classifica troviamo l’Austria, spesso e volentieri protagonista dal trampolino. 127 metri per Mario Seidl, 126 per Wilhem Denifl: eccezionale il duetto austriaco, che però soffrirà davvero tanto nel salto. Alle loro spalle due coppie giapponesi all’attacco: se quella formata da Yamamoto ...

Combinata nordica - Classifica Coppa del Mondo 2019 : la graduatoria aggiornata. Jarl Magnus Riiber allunga al comando : Jal Magnus Riiber, un unico dominatore per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica: il norvegese si lancia verso la sfera di cristallo. Ad attaccarlo sono gli squadroni austriaci e teutonici, oltre ai giapponesi Watabe. In casa Italia si punta tutto su Alessandro Pittin, mentre al rientro troviamo Samuel Costa. Andiamo a scoprire la Classifica generale di Coppa aggiornata. Classifica generale Coppa del Mondo Combinata nordica ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Lahti 2019 : il Provisional Competition Round sorride a Yoshito e Akito Watabe : Si è appena concluso il Provisional Competition Round della tappa di Coppa del Mondo di Combinata nordica in programma a Lahti, in Finlandia: sul trampolino HS130 della località finlandese a primeggiare sono stati i nipponici Yoshito e Akito Watabe, che hanno chiuso rispettivamente primo e secondo con 129.9 e 129.8 punti. A seguire i giapponesi una coppia di austriaci, con Mario Seidl a quota 122.7 e Wilhelm Denifl a 119.7, mentre in quinta ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Klingenthal 2019 : Jarl-Magnus Riiber vince da padrone e si porta a casa la sfera di cristallo : Un unico padrone per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica: Jarl-Magnus Riiber quest’anno ha lasciato davvero soltanto le briciole agli avversari. Il norvegese oggi si è andato a prendere il decimo successo stagionale nel massimo circuito internazionale, dominando in lungo e in largo a Klingenthal, in Germania, e chiudendo la pratica in chiave sfera di cristallo: titolo assegnato con quattro gare di anticipo. Maltempo in ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Klingenthal 2019 : annullato il salto - si ripartirà dal PCR. In testa Faisst : Il maltempo sta colpendo tutta l’Europa e tante sono le gare per quanto riguarda gli sport invernali che sono in gran difficoltà. In quel di Klingenthal è stato annullato il segmento di salto per quanto riguarda la gara-2 della Coppa del Mondo di Combinata nordica. Si ripartirà dal risultato del Provisional Competition Round. Venerdì a primeggiare è stato il padrone di casa Manuel Faisst, con 135 metri e il punteggio totale di 136,4. Alle ...

