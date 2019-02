Telefono Azzurro | appello per una legge che verifichi l’età sui siti per adulti

Blastingnews

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Da una ricerca effettuata da– Doxa Kids, il 50% dei minorenni intervistati ha affermato che nel proprio gruppo si guardano video a luci rosse. E si tratta di scene molto spesso violente: l’82% dei contenuti rappresenta aggressioni rivolte a donne e ragazze. Tutti sanno, anche i minori, che è sufficiente dichiarare di avere più di 18 anni per visionare un sito per. Per questo motivo, con undel Presidente Ernesto Caffo e una petizione su Change.org diretta al Premier Giuseppe Conte, chiede un intervento urgente delle istituzioni e unache obblighi a rendere sicura la navigazione web dei minorenni. Come riferisce Ernesto Caffo, sono i giovani per primi a chiedere un intervento che difenda i loro diritti. La ricerca condotta da Doxa Kids ha rilevato che il 47% degli intervistati vorrebbe che venissero bloccati icon contenuti ...