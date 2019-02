Centrodestra | Meloni | ' Fratelli d' Italia è l' unico partito monogamo'

Voto Abruzzo - il Centrodestra si ricompatta; Salvini - Berlusconi e Meloni insieme - i grillini osservano : Il Voto per l’Abruzzo potrebbe mostrare anche a livello nazionale che il centrodestra è ancora saldo è compatto La campagna elettorale per le regionali abruzzesi fa da sfondo a una ritrovata armonia, in realtà solo apparente, all’interno del centrodestra. Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni parlano insieme a Pescara, in vista del Voto del 10 febbraio, con il candidato governatore Marco Marsilio. L’ultima volta ...

Salvini a Pescara con Meloni e Berlusconi. Leader di Fi 'Il Centrodestra è il futuro dell Italia'. Il ministro 'Governo non rischia' : Dallo scontro quotidiano sulla Tav alle tensioni sulla politica estera, mentre in giunta per le immunità è cominciato l'iter per la richiesta di autorizzazione a procedere sul caso Diciotti. Poi, ...

Silvio Berlusconi e Salvini gelati in diretta dalla Meloni : "So che il Centrodestra unito...". Le loro facce : Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini di nuovo insieme, in una situazione ufficiale davanti alle telecamere. Il centrodestra "classico" torna unito a Pescara, dove i leader di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega tirano la volata al candidato governatore Marco Marsilio, il candidato u

Meloni punta a governare : può nascere un movimento che rivoluzionerebbe il Centrodestra : Le ultime elezioni politiche hanno rivoluzionato le coalizioni italiane e forse anche il modo di intendere le varie alleanze. La prima anomalia è rappresentata dal fatto che, al timone del Paese, ci sono due forze eterogenee che, ad oggi, riescono a tenere in piedi un esecutivo sulla base di un contratto che supera diversità evidenti e dichiarate. Ma i cambiamenti sono anche e soprattutto nelle gerarchie interne alle coalizioni. L'esempio ...

Meloni : Ottimisti su costruzione movimento Centrodestra con Lega : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Giorgia Meloni - decolla la seconda gamba : tornado sovranista sul Centrodestra : Riecco la seconda gamba. Tornano a parlarne Giovanni Toti e Nello Musumeci, governatori di centrodestra che ieri si sono incontrati a Roma per firmare un protocollo tra Liguria e Sicilia. I due partono dalla presa d' atto del fenomeno Salvini. E del suo partito, la Lega, che veleggia oltre il 30 per

Il progetto della Meloni per la "seconda gamba" del Centrodestra prende forma : Musumeci e Toti dicono sì : L'idea lanciata dalla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ad Atreju prende quota. Il progetto per una "seconda gamba" conservatrice nel Centrodestra a sostegno della Lega sovranista nasce dalla necessità di "liberare in prospettiva il Carroccio dall'abbraccio con il Movimento 5 Stelle". A sostenere questa idea della Meloni sono i Governatori della Liguria Giovanni Toti (Forza Italia) e della Sicilia Nello Musumeci. "Un altro ...

Meloni : Toti-Musumeci passo avanti seconda gamba Centrodestra : "Un altro importante passo avanti nella costruzione di quella 'seconda gamba' del centrodestra lanciato lo scorso settembre ad Atreju alla presenza di Giovanni Toti e Nello Musumeci. Sono sinceramente felice che oggi i governatori di Liguria e Sicilia ribadiscano la loro volontà di lavorare al progetto di riportare il centrodestra al governo liberando Salvini e la Lega dalla morsa del M5S". Lo ha dichiarato la presidente di Fratelli d'Italia, ...

MELONI E MARSILIO A MONTESILVANO PER CERTIFICARE L’INCAPACITÀ DECENNALE DEL Centrodestra : Pescara - Ridicola passerella sulle sponde del fiume Saline (Sito di bonifica di interesse regionale) da parte di Giorgia MELONI (Fratelli d’Italia) e del candidato alla regione Abruzzo per il CENTRODESTRA Marco MARSILIO. Giorgia MELONI con le sue dichiarazioni è venuta a CERTIFICARE l’incapacità del CENTRODESTRA al governo della città, figuriamoci alla guida della Regione. Incapacità che vengono da lontano. Tra il 2010 e il ...

Meloni : 'Salvini assente al vertice Centrodestra? Capita agli uomini che hanno l'amante...' : 'Salvini dice che si incavola Di Maio, e che quindi l'incontro doveva rimanere segreto. Questo è il problema degli uomini che hanno l'amante...'. La presidente di FdI Giorgia Meloni ironizza sulla ...

Meloni : "Salvini assente al vertice Centrodestra? Capita agli uomini che hanno l'amante..." : "Salvini dice che si incavola Di Maio, e che quindi l'incontro doveva rimanere segreto. Questo è il problema degli uomini che hanno l'amante...". La presidente di FdI Giorgia Meloni ironizza sulla mancata partecipazione del leader leghista Matteo Salvini al vertice del centrodestra che si è tenuto oggi a Milano, intervistata a Nemo in onda stasera. "Salvini - ha aggiunto - dice che si è arrabbiato ...

Centrodestra : Meloni - Salvini non è venuto al vertice per non far arrabbiare l'amante : "Salvini dice che si incavola Di Maio, e che quindi l'incontro doveva rimanere segreto. Questo è il problema degli uomini che hanno l'amante...". La presidente di FdI Giorgia Meloni ironizza sulla mancata partecipazione del leader leghista Matteo Salvini al vertice del Centrodestra che si è tenuto oggi a Milano, intervistata a Nemo in onda stasera. "Salvini - ha aggiunto - dice che si ...