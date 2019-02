Ciclismo | presentato il Trofeo Laigueglia 2019 | percorso accattivante e diretta tv per la

oasport

: PRESENTATO IL 56° TROFEO LAIGUEGLIA - CiclismoSG : PRESENTATO IL 56° TROFEO LAIGUEGLIA - CiclismoSG : PRESENTATO IL TEAM LENOX CHE ALL’AVVIO DELLA NUOVA STAGIONE SI PRESENTERA’ CON 19 CORRIDORI - PRGOUPCOMM : #PressConference ?? ???? Presentato il calendario delle iniziative legate al ciclismo e al cicloturismo in Valtellina… -

(Di martedì 5 febbraio 2019) Oggi è statoilpresso la sede della Regione Liguria. Il 17 febbraio si correrà la 56^ edizione della classica, anche in questa occasione gemellata al Giro dell’Appennino. Come da tradizione questo appuntamento aprirà a tutti gli effetti la stagione ciclistica in Italia e si preannuncia di altissimo spessore, quest’anno la corsa sarà trasmessa anche intv (è una grande novità) e si snoderà lungo undi 203 km.Partenza da Via Roma per poi attraversare le località di Albenga, Alassio e Ceriale prima dell’asperità di Onzo. Si toccheranno le cittadine di Ortovero e Villanova d’Albenga, dirigendosi verso il Cima Paravenna, una salita storica del. Primo passaggio sulla linea del traguardo, attraversamento di Capo Mele e Testico prima di entrare in un circuito di 12,6 km da ripetere quattro volte e che prevede ...