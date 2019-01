A Napoli nasce la Scuola di cittadinanza attiva Euromediterranea

Napoli - con Cafiero de Raho rinasce il campo sportivo di Ponticelli : 'Realizzare idee a tempo di record è possibile anche a Napoli'. Così Marco Salvatore racconta l'ultimo risultato dei primi dieci anni del Sabato delle Idee, il pensatoio napoletano che unisce ...

L'onda lunga del rancore su Napoli - ecco da dove nasce : Con condimento di Pergolesi e Paisiello, Murolo e Daniele, Vico e Croce, Totò e De Filippo, superstizione e scienza. Una minestra maritata, insomma. Nel remoto passato l'ammannivano tanti viaggiatori ...

Napoli - nasce il patto Europa League : garantisce il sushi : Il gruppo Napoli si è ritrovato dopo il ko di Liverpool . E lo ha fatto con una bella cena: sushi per tutti in un noto locale della città. Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport , il sushi è stato un modo per fare ancora di più gruppo dopo la delusione di Anfield ed è anche stato il modo per sancire un patto Europa League, prossima competizione che vedrà il Napoli ...

Napoli - nasce un comitato di resistenza contro il declino politico. E io lo sostengo volentieri : Quando Marco Sarracino mi ha parlato di un manifesto riformista e di un comitato di resistenza contro il declino del Paese e di Napoli, gli ho detto immediatamente: “Sì, lo sostengo volentieri”. Vivo ormai tra Napoli e l’Irpinia, conosco entrambe e avverto tutti i limiti della periferia di una grande città e delle aree interne. Se qualcuno sale in cattedra per i convegni dal titolo “torniamo nelle periferie”, a me ...

Scuola - ministro Bussetti - altro annuncio : ‘Nasce la Superiore Meridionale di Napoli’ : Il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un post all’interno del quale annuncia la nascita della nuova ‘Scuola Superiore Meridionale‘: prenderà vita all’interno dell’Università Federico II. Il progetto sarà finanziato con circa 50 milioni di euro in tre anni e prevede l’assunzione di ricercatori e docenti universitari. La Scuola Superiore Meridionale organizzerà ...

A Napoli nasce “Piazzetta Juve merda” : striscioni shock contro i bianconeri! [FOTO] : “Piazzetta Juve merda”, così è stata ribattezzata una piazza in quel di Napoli, all’interno del Rione Sanità “Meglio una moglie troia o un figlio frocio che essere Juventino“, “Non l’ho uccisa perché ho scoperto che mi tradiva ma perché era Juventina“, “Il lunedì è come la Juventus, una merda” e “Salvini caccia via gli Juventini“, con tanto di disegno di una bara. ...

Napoli - scritte choc alla Sanità : ?nasce «Piazzetta Juve merda» : Una rivalità sportiva che non accenna a placarsi, soprattutto dopo gli strascichi polemici dello scorso campionato, con il Napoli a un passo dallo scudetto e il discutibile arbitraggio di...

Napoli - scritte choc alla Sanità : nasce 'Piazzetta Juve merda' : Una rivalità sportiva che non accenna a placarsi, soprattutto dopo gli strascichi polemici dello scorso campionato, con il Napoli a un passo dallo scudetto e il discutibile arbitraggio di Inter-Juve. ...

No all'ecodistretto di Napoli nord - nasce l'asse Municipalità-Comune di Casoria : Napoli - nasce l'asse con Casoria per dire no all'ecodistretto di San Pietro a Patierno. 'L'impianto per trattare i rifiuti differenziati sul territorio di San Pietro a Patierno non lo vogliamo'. ...