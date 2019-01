Roberto Saviano e i «Bloody Money» della monnezza

vanityfair

(Di sabato 26 gennaio 2019)è stata una delle inchieste più esplosive degli ultimi tempi. Il protagonista è Nunzio Perrella, ex bossCamorra che per anni ha gestito il traffico dei rifiuti in tutta Italia. Dopo 21 anni passati agli arresti domiciliari, una volta tornato ad essere un cittadino libero, ha proposto allo Stato di infiltrarsi di nuovo nell’ambiente, e ha scelto Fanpage.it per mostrare il diffuso sistema delle mazzette ai politici negli appalti per la gestione dell’immondizia.Il 28 gennaio esce in libreriail libro che racconta i retroscena dell’inchiesta, con nuovi scoop e documenti inediti. A cura di Massimiliano Virgilio, in una coedizione Paper First & Fanpage.it*, la prefazione è stata firmata da. Eccola in esclusiva per Vanity Fair., la prefazione diL’inchiestaha dimostrato ...