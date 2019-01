UNA VITA | anticipazioni puntata di mercoledì 23 gennaio 2019

Amici - Jefeo e il dramma della miseria : 'Avevo solo UNA possibilità nella vita...' : Tempo di confessioni per Alessandro Casillo e Jefeo ad Amici di Maria De Filippi : i due hanno parlato del loro passato nel tentativo di convincere i professori a dare a tutti gli allievi il diritto ...

Amici - Jefeo e il dramma della miseria : "Avevo solo UNA possibilità nella vita..." : Tempo di confessioni per Alessandro Casillo e Jefeo ad Amici di Maria De Filippi: i due hanno parlato del loro passato nel tentativo di convincere i professori a dare a tutti gli allievi il diritto di provare a sbancare nel talent. Diritto che sarebbe stato negato a Marco Alimenti (con grande polemi

UNA VITA - puntata serale/ Anticipazioni 22 gennaio : il piano di Arturo contro Elvira : Una Vita, puntata serale 22 gennaio: Elvira non rinuncia a Simon mentre Blanca fatica a rinunciare a Diego nonostante il matrimonio con Samuel.

Ilaria D'Amico - la toccante rinuncia per Gigi Buffon e i suoi figli : UNA scelta di vita : Ilaria D’Amico, amatissima conduttrice Sky e compagna di Gigi Buffon, è approdata a una fase della vita in cui ha deciso di mettere al primo posto la famiglia rispetto alla carriera televisiva. Raccontandosi al Corriere, ha rivelato come la sua vita sia movimentata per i quattro bambini da gestire e

Spoiler UNA VITA : Blanca incinta - Elvira vuole far del male ad Adela : Le anticipazioni di Una Vita, in onda da domenica 27 gennaio a venerdì 1° febbraio, svelano che Blanca Dicenta salverà la Vita della madre ma mentirà sull'identità dell'aggressore. La giovane, infatti, accuserà del gesto criminale una ladra per capire quali sono davvero le mosse di sua sorella. Successivamente la figlia di Ursula scoprirà di essere incinta. Intanto Lolita chiederà ad Antonito di continuare a vedersi di nascosto mentre Servante ...

Ermal Meta alla Fondazione Mirafiore tra musica e parole per UNA lezione di vita : Cita Oscar Wilde, Bob Marley e Luigi Pirandello, parla di politica, della sua famiglia, dei Lupi, che lo seguono ovunque e lo sostengono sempre. La Lectio Magistralis che Ermal Meta ha tenuto alla Fondazione Mirafiore di Serralunga d'Alba (Cuneo) è una riflessione a cuore aperto il cui fil rouge è, ovviamente, la musica. "Le parole sono pericolose perché danno forma ad una cosa altrettanto pericolosa che si chiama idea e le idee sono molto ...

Anticipazioni UNA VITA : il piano di Ursula e Olga contro Blanca : La serie televisiva di origini iberiche “Una Vita” anche se ha debuttato su Canale 5 dal 22 giugno 2015, continua a sorprendere. Le Anticipazioni delle puntate che molto probabilmente i telespettatori italiani vedranno a febbraio 2019, ci dicono che la gravidanza di Blanca Dicenta (Elena Gonzalez) sarà al centro delle trame. Tutto avrà inizio quando la malvagia Ursula (Montserrat Alcoverro) dopo aver appreso che sua figlia è in dolce attesa, si ...

UNA VITA - PUNTATA SERALE/ Anticipazioni 22 gennaio : Carmen rifiuta Jacinto - duro colpo per il latin lover : Una VITA, PUNTATA SERALE 22 gennaio: Elvira non rinuncia a Simon mentre Blanca fatica a rinunciare a Diego nonostante il matrimonio con Samuel.

UNA VITA spoiler : Arturo svela il segreto di donna Susana e Simon - scandalo ad Acacias : Le anticipazioni sui prossimi episodi della soap iberica Una Vita ci svelano che un nuovo scandalo sta per investire gli abitanti di Acacias 38 e che riguarderà donna Susana e Simon Gayarre. Il colonnello Valverde, infatti, con uno stratagemma svelerà a tutti che in realtà Simon è il figlio segreto della sarta, che come vedremo sarà costretta a rifugiarsi in sartoria per sfuggire ai pettegolezzi dei vicini. Ricordiamo, inoltre, che ...

Liliana dell'Osso fra le protagoniste della mostra fotografica 'UNA VITA da scienziata' : L'esposizione, che resterà aperta sino al 30 giugno, è incentrata sul ruolo di primo piano svolto dalle donne italiane nell'ambito della scienza. Un reportage fotografico del francese Gerald Bruneau ...

Aeronautica Militare - trasportata nella notte UNA bimba di due anni in imminente pericolo di vita : Si è concluso nella notte di martedì 22 gennaio un trasporto sanitario d’urgenza da Amendola a Pisa a favore di una bambina di soli 2 anni in imminente pericolo di vita. La bimba è stata trasportata assieme ai familiari e ad una equipe medica degli Ospedali Riuniti di Foggia, a bordo di un Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, atterrato all’aeroporto di Pisa attorno alle 01:15, per essere poi trasferita presso ...

Pupi Avati - UNA VITA da Oscar tra surgelati - note e nani : 'Avere un cuore da bambini non è una vergogna, è un onore', sussurrò il regista, lisciandosi la barba. Se immaginate questa frase pronunciata davanti a un leggendario jazzista anni 30, Bix Beiderbeck ,...

Il Segreto e UNA VITA Anticipazioni 22 gennaio 2019 : l'appuntamento serale su Rete 4 : Le soap tornano in prima serata su Rete 4 a partire dalle 21.25. Scopriamo insieme le Anticipazioni delle due puntata di stasera:

UNA VITA anticipazioni : URSULA ha un piano per il figlio di BLANCA? : La gravidanza di Blanca Dicenta (Elena Gonzalez) diventerà centrale nelle prossime puntate italiane di Una Vita: come abbiamo avuto modo di anticipare, la ragazza capirà di essere incinta ma confiderà a Leonor Hidalgo (Alba Brunet) di non avere affatto idea di chi sia il padre tra il marito Samuel (Juan Gareda) e il cognato Diego (Ruben De Eguia). Nonostante ciò, la nostra protagonista sceglierà di non mandare in malora il suo matrimonio e si ...