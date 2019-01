L’Isola dei Famosi: da giovedì al via la nuova edizione. Ecco tutte le anticipazioni

domanipress

(Di martedì 22 gennaio 2019)24 gennaio, in prima serata su Canale 5, prende il via lade “dei”, prodotta da Mediaset, in collaborazione con Magnolia (società di Banijay Group). Al timone del programma, per il quinto anno consecutivo, Alessia Marcuzzi. A sorpresa, Alvin torna a vestire i panni di inviato. Grazie alla complicità di Filippo Nardi – che ha accettato di fingersi inviato nei giorni che hanno preceduto la partenza dei naufraghi – Alvin è approdato in Honduras facendo credere al gruppo che sarà un concorrente a tutti gli effetti. In realtà,sera in diretta si scoprirà la verità.I protagonisti del meraviglioso viaggio alla scoperta di se stessi in mezzo alla natura incontaminata e più selvaggia sono: Sarah Altobello, Paolo Brosio, Kaspar Capparoni, Grecia Colmenares, Youma Diakite, Riccardo Fogli, Abdelkader Ghezzal, Demetra Hampton, Marina La ...