Fedez | corna alla Ferragni con Silvia Provvedi | la verità del cantante

(Di martedì 22 gennaio 2019) Quando Fabrizio Corona va in tv, un vip (o più di uno) trema. L’ultima vittima è, che secondo l’ex re dei paparazzi avrebbe avuto un flirt conai tempi della loro relazione. La bomba a Verissimo: “Il problema è che tutte le più belle dello spettacolo me le sono riuscite a fare – ha detto spavaldo Corona, mentre parlava della sua ultima ex – Lei mi ha tradito, parlo di, parlo di un altro. Ma i suoi tradimenti non mi hanno ferito”.Dopo la dichiarazione di Corona si è scatenato il caos. Valerio Staffelli ha incontrato ila Milano: ‘’Abbiamo sentito le dichiarazioni di Corona. Ma come? Ha tradito la signora?’’.ha chiarito: ‘’Spero non abbia detto questo. Si è dimenticato le date, probabilmente per fare promozione al libro’’. L’inviato di Striscia la notizia continua a incalzarlo: ‘’Quindi ...