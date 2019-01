Un anno con Leonardo | in calendario tanta cultura e pure il Giro d' Italia

I Måneskin saranno in tour anche in estate : ecco i primi concerti annunciati : Inarrestabili! The post I Måneskin saranno in tour anche in estate: ecco i primi concerti annunciati appeared first on News Mtv Italia.

Landini-Colla vanno al fotofinishI pro e i contro dei due candidati : Conto alla rovescia per il congresso Cgilche si aprirà dopodomani, 22 gennaio a Bari e che ha già stabilito un doppio primato: è la prima convention ad aprirsi con una sfida ai vertici, due candidature di ispirazione opposta che di fatto spaccano il sindacato; ed è il primo congresso ad eleggere attraverso un'Assemblea generale votata dalla stessa assise e non da un direttivo ristretto, il futuro leader di ...

Pizza - ecco quanta ne consuma all’anno ogni italiano : In occasione della Giornata mondiale della Pizza, Italmopa, Associazione industriali mugnai d’Italia, ricorda che il consumo procapite di un prodotto simbolo della tradizione alimentare italiana nel mondo raggiunge, nel nostro paese, circa 8 kg all’anno, un quantitativo significativo ma comunque largamente inferiore al consumo, 13 kg circa, registrato negli Stati Uniti. Secondo i dati Italmopa, il quantitativo di farina di frumento tenero ...

Troppo scarsi in economia I grillini vanno a ripetizione : ...i buchi dobbiamo sospendere il 30 per cento dello stipendio dei banchieri che hanno ridotto le banche così e dividere le banche di speculazione finanziaria da quelle che investono nell'economia reale ...

Gli assegni con "quota 100" : 200 euro in meno per ogni anno : Quota 100 è ormai sul campo. Di fatto il nuovo sistema previdenziale sta cominciando a muovere i primi passi e sia dal governo che dalla Ragioneria dello Stato c'è attesa per la platea degli aventi ...

Via da domani al World Economic Forum. Trump - Macron e May danno forfait : Confermata invece la presenza sia del premier italiano, Giuseppe Conte , sia dei ministri degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e dell'Economia Giovanni Tria. Complessivamente si calcolano oltre 3mila ...

CONGRESSO CGIL/ La differenza tra Colla e Landini che non tutti hanno capito : arrivata la settimana del CONGRESSO della CGIL. Non tutti sembrano aver però capito la vera differenza tra Maurizio Landini e Vincenzo Colla

Saranno isolani 2019 : cast concorrenti e diretta streaming - tv e replica : Saranno isolani 2019: cast concorrenti e diretta streaming, tv e replica Anticipazioni e concorrenti Saranno isolani 2019 A partire da martedì 8 gennaio, si riaccendono i riflettori sulla seconda edizione di Saranno isolani. Si tratta di un web-reality che metterà alla prova – nell’impervia Maremma toscana – i partecipanti (alle prese con fame, freddo e prove estreme). Il vincitore del reality si guadagnerà, con la sua vittoria, un posto come ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Gennaio : Dopo il sabato di morte nel Mediterraneo - ieri altri 100 migranti su un barcone hanno lanciato l’Sos : Mediterraneo “Fate presto, congeliamo”, ma i soccorsi tardano ore Sos al largo di Misurata – Cento persone nel panico su una barca in panne: Libia, Malta e Italia si rimbalzano le responsabilità. Poi il pressing di Conte su Tripoli di Camilla Tagliabue Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il garantista. “Storia di un asse invisibile, e indicibile, che avvicina le idee della Lega e del Pd. L’alta velocità, le grandi opere, ...

Soccorsi i 100 migranti su barcone in avaria - andranno in Libia : Cento migranti a bordo di un barcone in avaria a 60 miglia a nord di Misurata sono stati Soccorsi nella notte dalla Guardia costiera libica dopo ore di angoscia in balia del mare, e torneranno in Libia. Dopo l'allarme, i rimpalli di responsabilita' per la nuova odissea, i migranti sono stati raggiunti dal cargo Lady Sharm, battente bandiera della Sierra Leone. La Guardia Costiera libica, che oggi ha effettuato gia' due interventi di ...

Nuovo album per Lang Lang : 'Ecco i brani che mi hanno convinto a suonare' : Una delle star della musica classica, Lang Lang, torna con un Nuovo album da solista, ' Piano Book ' , una raccolta di brani che lo hanno invogliato a suonare il pianoforte lanciandolo verso la ...

Barcone in avaria : 100 migranti a bordo. Naufraghi andranno a Tripoli | : Tra le 100 persone a bordo si teme ci siano morti, tra cui un bambino. Alarm Phone: "Sono nel panico, situazione disperata"

Lavoreremo fino al 21 giugno per pagare le tasse : un giorno in più dell’anno scorso L’Economia domani gratis : Il calcolo del Tax freedom day: servono 171 lunghi giorni per la «liberazione» del contribuente medio

Villa d'Adda ancora sul tetto d'Italia con Hammer : Valeriani è Birraio dell'anno 2019 : Primo due anni fa , secondo lo scorso anno , ancora primo oggi : se ancora ci fosse stato qualche dubbio circa il fatto che il brianzolo Marco Valeriani è la punta di diamante nel panorama birrario ...