Treno della memoria | il Presidente della Provincia con i giovani pugliesi a Cracovia

Fabio il calciatore e Maria Rosaria che difende il ragazzo sul Treno : ecco gli Eroi della Repubblica : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, trentatré onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di Eroismo, per l’impegno nella solidarietà, nel soccorso, per l’attività in favore dell’inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella tutela ...

Trenord torna con i "Treni della neve" : Trenord , operatore ferroviario della Lombardia, torna anche quest'anno con un'offerta dedicata alla neve in vista delle vacanze natalizie e delle consuete settimane bianche. Con la stagione invernale ...

Eurolega – Risultati e classifica dopo i match della 14ª giornata : l’Olimpia Milano aggancia il Treno Playoff : Milano batte il Panathinaikos in trasferta, in testa non si fermano Fenerbahce, Real Madrid e CSKA Mosca: Risultati e classifica di Eurolega dopo i match della 14ª giornata Tre giorni di emozioni e verdetti importanti in giro per l’Europa per la 14ª giornata di Eurolega che si chiude con un risultato che fa felici i tifosi italiani: nell’ultima partita in calendario, l’Olimpia Milano supera il Panathinaikos in trasferta e aggancia il treno ...

Marsiglia - deraglia Treno della metropolitana : Questa mattina è avvenuto un grave incidente a Marsiglia , in Francia , dove un treno della metropolitana è purtroppo deragliato. Si tratta di un treno della seconda linea della metropolitana della ...

La consigliera Pd del comune di Pistoia : "La Lega ha preso il Treno della sinistra : quello della difesa dei valori del popolo" : La mozione, alla fine, non è passata, ma Carla Breschi resta convinta della sua scelta. Sessantadue anni, direttrice di Ematologia clinica e Oncoematologia degli ospedali "San Jacopo" di Pistoia e "Santi Costa e Damiano" di Pescia, da consigliera comunale del Pd a Pistoia ha firmato la proposta con alcuni consiglieri di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Obiettivo: impegnare sindaco e giunta ad attivarsi per far allestire un presepe ...

Malore sul Treno stracolmo della S5 : giornata da dimenticare sul Treno : Ciò che succede poi, è cronaca di , quasi, tutti i giorni. Mentre la ragazza viene soccorsa " alla fine si riprenderà senza conseguenze " centinaia di persone fatte scendere cercano a quel punto di ...

Un Treno della Corea del Sud sta viaggiando sulle ferrovie della Corea del Nord : Non succedeva da dieci anni e ci viaggerà per più di due settimane, percorrendole per più di mille chilometri

Napoli - rissa tra immigrati sul Treno della Circumflegrea : paura tra i passeggeri : Momenti di paura sul treno della Circumflegrea proveniente da Montesanto ed in sosta a Licola. Una rissa, l'ennesima tra immigrati, ha generato il caos tra i passeggeri ancora sul vagone. Uno di loro -...

Un operaio che lavorava sui binari della linea Milano-Brescia è stato ucciso da un Treno : Venerdì mattina un operaio che lavorava sui binari della linea ferroviaria Milano-Brescia è stato ucciso da un treno che lo ha investito. L’operaio aveva 35 anni ed era dipendente di una ditta esterna che lavorava per conto di Rete Ferroviaria Italiana

Barcellona : deraglia un Treno della linea R-4 - un morto e decine di feriti : Un brutto incidente ferroviario si è verificato questa mattina a Vacarrises, a circa un'ora da Barcellona. Un treno è infatti deragliato sulla linea R-4. Al momento le cause del sinistro sono tutte da chiarire, ma sembra che a provocarlo sia stata una frana. Purtroppo una persona non c'è l'ha fatta, ed è deceduta a seguito del deragliamento. decine di persone sono rimaste ferite ma, come fa notare il sito spagnolo 20 Minutos.es, tutti sono stati ...