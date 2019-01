Morto l' uomo più anziano al mondo | Masazo Nonaka aveva 113 anni

Morto l'uomo più anziano del mondo : aveva 113 anni : Nella notte si è spento Masazo Nonaka, che aveva raggiunto il primato lo scorso anno. Nato nel 1905, si era sposato nel '31...

È Morto l’uomo più vecchio del mondo - addio a Masazo Nonaka : aveva 113 anni : Anche l’uomo più vecchio del mondo, prima o poi, muore. Questa volta è toccato a Masazo Nonaka. aveva 113 anni, era giapponese ed era nato appena due anni dopo il primo volo a motore della storia: quello dei fratelli Wright. Il “Nonno del mondo” era nato il 25 luglio 1905, pochi mesi prima che Albert Einstein pubblicasse la sua teoria della relativ...

Morto l’uomo più vecchio del mondo - aveva 113 anni : ancora in vita la donna più vecchia - con i suoi 116 anni : E’ Morto in Giappone Masazo Nonaka, che con i suoi 113 anni d’età era considerato l’uomo più vecchio del mondo: l’anziano, che ormai viveva su una sedia a rotelle, amava assistere ai combattimento di sumo in tv, leggeva i giornali tutti i giorni e faceva il bagno una volta a settimana in una vasca di acque termali. Masazo è Morto nel sonno. “Siamo addolorati per la perdita di questa grande figura: ieri stava come ...

Cosa sappiamo dell’uomo Morto durante un fermo di polizia a Empoli : Arafette Arfaoui, 32 anni, era sospettato di aver usato una banconota da 20 euro falsa: è morto mentre era ammanettato e coi piedi legati

Empoli - aveva i piedi legati ed era ammanettato l'uomo Morto nel corso del fermo di polizia : La procura apre un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo. L'intervento della volante in un money transfer per un giovane di 32 anni che voleva pagare con una banconota falsa e dava in escandescenze

Luca Cardillo - folla ai funerali al Duomo di Giarre : “È Morto solo il suo corpo” : Si sono svolti nel Duomo di Giarre, in provincia di Catania, i funerali di Luca Cardillo, il 24enne sconfitto da un tumore maligno alla gamba la cui storia aveva commosso tutta l'Italia. Don Nino Russo durante l'omelia: "Col suo sorriso ha coinvolto tutti, anche i personaggi dello spettacolo. Non era per niente rassegnato e voleva realizzare i suoi sogni"Continua a leggere

Trattore si ribalta nel Torinese : Morto l’uomo alla guida : Un uomo di 60 anni, Pietro Salvatore Nonnis, è morto oggi pomeriggio in Regione case Valtorta tra Rivara e Pratiglione. L’uomo era alla guida di un Trattore che in una zona boschiva, dopo alcune curve, si è ribaltato. L’uomo è stato schiacciato dal mezzo agricolo ed e’ morto sul colpo. Miracolosamente illeso un uomo che era con lui sullo stesso mezzo. La dinamica e’ al vaglio dei carabinieri di Cuorgné. L'articolo ...

