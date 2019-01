Lorenzo si frattura lo scafoide sinistro

MotoGP - UFFICIALE : Jorge Lorenzo si è fratturato lo scafoide del polso sinistro. Domani sarà operato : Le indiscrezioni aveva lasciato intendere quel che è stato confermato poche ore dopo in maniera UFFICIALE. Il pilota spagnolo della Honda in MotoGP Jorge Lorenzo si è procurato la frattura dello scafoide del polso sinistro in allenamento e sarà operato Domani in Spagna a Barcellona. Una comunicazione resa nota dalla stessa Honda che, attraverso il proprio profilo twitter, ha ufficializzato quanto era già emerso nel corso delle ultime ...