Milan | arriva Piatek Cutrone pronto a fare fuori anche lui

Milan-Piatek - è fatta : due contropartite nell’affare - arrivano conferme sul sostituto al Genoa : Milan-Piatek, ci siamo. E’ andato in scena un incontro molto importante tra il club rossonero ed il Genoa per parlare dell’attaccante polacco, ricordiamo che l’intesa con il calciatore era stato raggiunto ormai da diverso tempo, adesso c’è l’intesa anche tra club, il Milan ha chiuso l’accordo per il sostituto di Gonzalo Higuain, pronto al trasferimento al Chelsea. L’accordo con il Genoa prevede ...

Milan-Genoa : Piatek - vertice in corso. È arrivato anche Preziosi : in corso a Milano il vertice a quattro tra i dirigenti di Milan e Genoa per il trasferimento di Krzysztof Piatek dal Grifone ai rossoneri. I vertici dei due club si sono dati appuntamento per ...

Milan - se arriva Piatek probabile un cambio di modulo : Chiusa ormai la pratica Higuain, dopo 6 mesi deludenti e l’amaro epilogo in Arabia Saudita (l’argentino è in rotta verso il Chelsea), il Milan è alla disperata ricerca di una punta che possa sostituire il Pipita. L’erede di Higuain è già stato individuato da tempo e si chiama Piatek: Leonardo ha già trovato un accordo col polacco per un contratto fino al 2023 a 2 milioni di euro a stagione più bonus. L'attaccante del Genoa è praticamente ad un ...

Higuain senza pace - oggi la firma col Chelsea. Al Milan arriva Piatek : Finisce dopo sei mesi l'avventura dell'argentino in rossonero, impossibile ricucire il rapporto con la società. Dietro al divorzio, la decisione di non riscattarlo. Passa la linea verde con Cutrone e ...

Milan - è fatta per Higuain al Chelsea. In rossonero arriva il capocannoniere Piatek : Con la Supercoppa alle spalle, arriva la notizia cui manca solo l'ufficialità dell'annuncio: Gonzalo Higuain lascia dopo soli sei mesi il Milan per finire la stagione al Chelsea dell'amato Sarri. Juventus e Blues, infatti, avrebbero definito l'accordo per portare a Londra l'argentino, con un possibi

Range Rover - La Evoque arriva a Milano : Dopo essere stata svelata in anteprima mondiale a Londra lo scorso novembre, la Range Rover Evoque è pronta ad arrivare anche in Italia. Per l'occasione la Land Rover ha organizzato una serata di unveiling a Milano, presentando al pubblico la Suv che, per la prima volta, sarà anche elettrificata. La Evoque è già ordinabile con prezzi a partire da 44.500 euro. Rinnovata sotto ogni aspetto. Alla base della Sport Utility è presente la Premium ...

Milan. Gonzalo Higuain è andato al Chelsea - a Milanello arriva Piatek : Se ne va Gonzalo Higuain. Il Milan volta pagina. I rossoneri liberano il Pipita e Juve e Chelsea si accordano

Calciomercato Milan - dalle probabili cessioni 25 milioni per arrivare a Fellaini : Il mercato del Milan passerà, senza alcun dubbio, anche dalle cessioni. Il direttore sportivo rossonero, durante l'intervista per la presentazione del nuovo acquisto Paquetà, ha fatto capire che servirà sfoltire la rosa al fine di comprare qualche altro giocatore in questo mercato invernale. L'obiettivo di Leonardo è tutt'altro che facile, poichè il Milan ha parecchi giocatori in scadenza di contratto, e le offerte pervenute sono fin troppo ...

Milan e Juventus arrivano a Gedda : mercoledì ore 18 : 30 si giocano la Supercoppa : Ormai è tutto pronto a Gedda, in Arabia Saudita, dove questo mercoledì si giocherà la finale di Supercoppa Italiana fra Juventus e Milan. Il fischio d'inizio sarà alle ore 20,30 locali, vale a dire le 18,30 italiane. Le due squadre si presentano a questo incontro con in bacheca già 7 titoli a testa, chi vince diventa quindi primatista solitario per numero di Supercoppe vinte....Continua a leggere

Calciomercato Milan - può arrivare subito Piatek! [DETTAGLI] : Calciomercato Milan – Manovre importanti in casa Milan ed in particolar modo per quanto riguarda l’attacco. Tutto è legato all’addio di Gonzalo Higuain, ormai certo considerando anche le parole di ieri di Gennaro Gattuso. Il futuro del Pipita è al Chelsea, serve anche l’ok della Juventus per portate a termine l’operazione. I bianconeri hanno chiuso le porte al prestito secco, si sta lavorando ad un prestito ...

Supercoppa Italiana 2019 - il Milan è arrivato a Gedda FOTO : Dopo aver vinto ai supplementari la sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria, il Milan è subito volato a Gedda, dove mercoledì 16 gennaio affronterà la Juventus nella Supercoppa Italiana. Volti ...

La Moda Uomo arriva a Milano - tutti gli appuntamenti da non perdere : Dopo una London Fashion Week Men’s che ha consolidato sempre più la sua reputazione di paradiso delle nuove tendenze, tra tanto sartoriale made in Britain e persino qualche Pokémon (vedere per credere: la sfilata di Bobby Abley) e un Pitti 95 che ha celebrato diversi temi interessanti tra cui sostenibilità, creatività koreana e abbigliamento personalizzabile (per gentile concessione di Y/Project), arriva il turno di ...

Il Paradiso delle signore anticipazioni : CLELIA CALLIGARIS nei guai - arriva il marito a Milano : Le trame de Il Paradiso delle signore, la fiction daily in onda tutti i pomeriggi su Rai 1, iniziano a intrecciarsi più che mai: dopo mesi di mistero riguardo a CLELIA CALLIGARIS (Enrica Pintore), finalmente riusciamo a conoscere più dettagli riguardo al burrascoso passato della capo-commessa del grande magazzino milanese. La donna infatti, così come ci hanno già rivelato le ultime puntate andate in onda, è scappata da Trieste a causa di un ...

Milan - Calabria : "Vincere in coppa Italia per arrivare carichi contro la Juve" : Davide Calabria punta ad un successo contro la Samp per riempire di entusiasmo i giorni che precedono la Supercoppa a Ghedda e arrivare al meglio alla sfida contro il Juventus del 16 gennaio. 'La ...