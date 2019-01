Inizia l’anno di Matera capitale europea della Cultura Mattarella | “Simbolo del Sud che

Leonardo Caimi - ho voluto Iniziare l’anno con una delle carriere liriche migliori che conosca : Un nuovo anno va salutato nel migliore dei modi possibili, ed è per questo che desidero aprire il 2019 tornando a occuparmi di una delle più belle carriere liriche dei nostri giorni, quella del tenore Leonardo Caimi. Attualmente impegnato a Lipsia (dove aveva già debuttato con Turandot) in una nuovissima Carmen dove riveste, come di consueto, i panni del protagonista maschile, Don José, Caimi porta alto il buon nome della tradizione lirica ...

Fattura elettronica - flat tax e maternità - cosa cambia nell’anno appena Iniziato : Se non ne avete mai tenuta in mano una affrettatevi, dal 27 gennaio le banche centrali di 17 dei 19 paesi dell’Eurozona smetteranno di emettere le banconote da 500 euro. Con loro se ne andranno nel 2019 i cotton fioc di plastica. Arrivano la Fattura elettronica e la flat tax, ma non per tutti. 500 EURO ADDIO Non è che se ne siano viste molte in giro già in questi anni. D’ora in poi saranno sempre meno. Le banche centrali di 17 dei 19 paesi ...

ho. Mobile Inizia l’anno con lo spirito belligerante di sempre : minuti ed SMS illimitati e 50 Giga a 5 - 99 euro : ho. Mobile, come Iliad, non ha spento la sua prima candelina ed è ancora nel pieno del suo spirito battagliero L'articolo ho. Mobile inizia l’anno con lo spirito belligerante di sempre: minuti ed SMS illimitati e 50 Giga a 5,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Novità 2019 - ecco tutti i modelli in arrivo nell’anno appena Iniziato – FOTO : “Il 2019 dovrebbe attestarsi su un volume di auto vendute più basso del 2018, sia per la tassazione aggiuntiva che provocherà un forte ammanco di Iva nelle entrate dello Stato, come più volte abbiamo rappresentato al Governo, sia per una tendenza al rallentamento che già si era fatta vedere negli ultimi mesi del 2018, non solo nelle immatricolazioni ma anche nelle acquisizioni di nuovi contratti”: insomma, nulla di buono all’orizzonte ...

Cerca di sferrare un pugno ad un agente - l’anno Inizia in modo burrascoso per questa donna di Adelaide : Il 2019 è iniziato in modo decisamente burrascoso per questa donna che, a seguito di un battibecco con la polizia, ha tentato di sferrare un pugno ad un agente. La collega, a cavallo, non ci ha pensato due volte. Ha afferrato la donna per i capelli e la ha scaraventata a terra. La scena è stata catturata da una telecamera di sicurezza ed è diventata virale in rete. La donna, probabilmente sotto l’effetto dell’alcool, è stata ...