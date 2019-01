Auto | arriva in Europa la Toyota Prius AWD 2019 a trazione integrale GALLERY  -- ...

In Fvg arrivano gli Autocarri a guida assistita : 'Nell'attuale mondo dei trasporti e della logistica c'è indubbiamente bisogno di aumentare la sicurezza e l'efficienza', esordisce così Massimo Masotti , capogruppo Trasporti di Confindustria Udine , ...

Bollo Auto 2018 : evasione pagamento - dopo 3 anni arriva la radiazione : Bollo auto 2018: evasione pagamento, dopo 3 anni arriva la radiazione evasione Bollo auto e radiazione: come funziona Il pagamento del Bollo auto è stato evaso per 3 anni consecutivi? La conseguenza diretta è la radiazione del veicolo dal PRA (Pubblico Registro automobilistico). In diversi articoli su questo sito abbiamo infatti affermato che qualora non venga notificato il mancato pagamento del Bollo auto, questa tassa (di proprietà) cade in ...

Bollo Auto 2018 : evasione pagamento - quando arriva l’ufficiale giudiziario : Bollo auto 2018: evasione pagamento, quando arriva l’ufficiale giudiziario Ufficiale giudiziario per Bollo auto, quando bussa a casa Non è stato pagato il Bollo auto e ci si è accorti di questa omissione troppo tardi. Tuttavia al momento non è ancora arrivato nulla, pertanto, qualora dovessero passare 3 anni, il debito non sarebbe più dovuto perché cadrebbe in prescrizione. Altrimenti la Regione o l’Agenzia delle Entrate (quest’ultima nel ...

Auto : nel 2019 arriva la Mini elettrica [GALLERY] : 1/24 ...

Tumori e malattie Autoimmuni : la speranza di una cura arriva dalla febbre - che modifica i linfociti potenziando il nostro sistema immunitario : La notizia arriva dalla University of Chinese Academy of Sciences di Shanghai e potrebbe rappresentare un importante passo avanti nella lotta ai Tumori e nello sviluppo di terapie per le malattie autoimmuni. Lo studio, guidato dal Prof. Chen, ha evidenziato il ruolo della febbre nel potenziare il lavoro dei linfociti T, colonna portante del nostro sistema immunitario. Nella ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Immunity, gli ...

Auto elettrica : ecco quanto inquina se l’energia arriva dal carbone : L’elettrificazione sembra essere considerata da tutti la panacea al problema delle emissioni inquinanti prodotte dai nostri veicoli. Ma, se l’energia elettrica necessaria all’alimentazione arriva dalla lavorazione del carbone, questi veicoli potrebbero inquinare come o più della controparte con motore termico? Questa è la domanda che si pongono i più scettici riguardo il passaggio all’elettrico e alla quale uno studio di Bloomberg ...

Scontro Di Maio-Autostrade : “La concessione è revocabile”. E arriva la proposta di tariffa unica : È Scontro tra Di Maio e Autostrade. Il vice premier torna a lanciare strali contro la società concessionaria, nonostante l’auspicio del commissario Bucci affinché si abbassino i toni in una fase cruciale della negoziazione sui pagamenti, in attesa del Cda di Autostrade fissato per giovedì. La concessione si può revocare In una diretta Facebook durante il viaggio verso Strasburgo, Di Maio e Di Battista tornano a parlare della concessione ...

Bose - La cancellazione attiva del rumore arriva in Auto : Cancellare il rumore generando onde sonore opposte. questa l'idea alla base dei sistemi di riduzione attiva del rumore, già disponibili su alcune automobili, come, per esempio la Jeep Cherokee o la Ford Edge. Questa tecnologia, grazie alla Bose, potrebbe presto diffondersi sempre su più modelli. auto sempre più silenziose. L'azienda statunitense specializzata nell'audio professionale ha annunciato al Ces di Las Vegas di aver reso disponibile la ...

Ma queste Auto che si guidano da sole - quando arrivano? : Roma. Una delle novità più strambe della grande fiera dell’elettronica di consumo in corso in questi giorni a Las Vegas è un’automobile con le gambe. Una specie di transformer presentato da Hyundai e di cui non si conosce altro che un video fatto al computer di una vettura con trampoli snodati e ruo

Amazon Alexa sbarca nelle radio per Auto di Pioneer e su un interruttore smart mentre Google Assistant arriva in macchina grazie ad Anker : Al CES 2019 continuano a susseguirsi nuovi prodotti con a bordo Amazon Alexa e Google Assistant. Scopriamo gli ultimi tre della serie L'articolo Amazon Alexa sbarca nelle radio per auto di Pioneer e su un interruttore smart mentre Google Assistant arriva in macchina grazie ad Anker proviene da TuttoAndroid.

Cannabis libera : dal M5S arriva disegno di legge per 'uso ricreativo e Auto produzione' : Cannabis libera? Quello che già avviene in molti stati nel mondo potrebbe diventare realtà anche in Italia. Una prospettiva che nasce dalla proposta che arriva tramite un disegno di legge partorito da un senatore del Movimento Cinque Stelle che, per l'ennesima volta, apre anche spunti di riflessione politici sull'eterogeneità del governo. Da una parte, infatti, c'è un Matteo Salvini che conta di inasprire le pene per gli spacciatori di sostanze ...

Cannabis libera : dal M5S arriva disegno di legge per 'uso ricreattivo e Auto produzione' : Cannabis libera? Quello che già avviene in molti stati nel mondo potrebbe diventare realtà anche in Italia. Una prospettiva che nasce dalla proposta che arriva tramite un disegno di legge partorito da un senatore del Movimento Cinque Stelle che, per l'ennesima volta, apre anche spunti di riflessione politici sull'eterogeneità del governo. Da una parte, infatti, c'è un Matteo Salvini che conta di inasprire le pene per gli spacciatori di sostanze ...

Trebisacce : arrivano 200 mila euro per gli anziani non Autosufficienti : Il sindaco di Trebisacce, Franco Mundo, ha dichiarato: " Nella politica dell'amministrazione comunale di Trebisacce l'attenzione ai servizi sociali è massima. Abbiamo subito attivato le procedure per ...

Cadavere in un’Auto bruciata a Salemi - la Mercedes è di un uomo mai arrivato al suo matrimonio : Un Cadavere carbonizzato di un uomo è stato ritrovato nelle campagne di Salemi, nella zona di Piano dei Rizzi (Trapani). Il corpo si trovava all'interno di un'auto, anch'essa bruciata, che appartiene a un uomo che il 29 dicembre scorso ha fatto saltare il suo matrimonio non presentandosi all’altare.Continua a leggere