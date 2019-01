Presentato il trailer di lancio di Sea Salt

Degrees of Separation : Presentato un nuovo trailer con guida al gioco : Modus Games, lo sviluppatore di Degrees of Separation, ha presentato insieme al publisher Moondrop un trailer con guida al gioco, la cui sceneggiatura porta il nome della leggenda degli RPG Chris Avellone. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un platform fantasy a enigmi 2D che affronta il tema dell'attrazione degli opposti, permettendo al giocatore di scoprire le toccanti vicende di due ragazzi uniti e divisi al tempo stesso. Se le premesse ...

Il trailer di Spider-Man Presentato al Comic-Con Experience - nessuno spoiler su Endgame : Il trailer di Spider-Man: Far From Home, atteso ieri online, è stato posticipato probabilmente al 18 dicembre. I fan della Marvel venerdì hanno potuto vedere il primo teaser di Avengers: Endgame e ieri, sabato 8 dicembre, sarebbe dovuta essere la volta di Spider-Man, ma la produzione ha deciso di creare un po' più di attesa. Il teaser trailer, in compenso, è stato presentato Comic-Con Experience Brazil e la descrizione di ciò che si è visto è ...

The Game Awards 2018 : Presentato un nuovo trailer di Devil May Cry 5 - demo in arrivo oggi su Xbox One : I The Game Awards 2018 si sono tenuti stanotte e ci hanno regalato un nuovo trailer dell'atteso Devil May Cry 5.Come possiamo vedere infatti la demo era già vociferata da qualche giorno prima dell'evento, un post Facebook di Xbox Portugal aveva infatti anticipato che Capcom avrebbe mostrato un nuovo filmato del gioco in occasione dei The Game Awards 2018.Nel trailer, che possiamo vedere di seguito, è stata annunciata la data in cui verrà ...