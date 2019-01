scuolainforma

: Le tre fasi della Mobilità 2019 - scuolainforma : Le tre fasi della Mobilità 2019 - DBking85 : RT @DBking85: Le tre età della donna di Gustav Klimt. @museiincomune.. una rivisitazione simbolica delle fasi della vita della donna: l'inf… - lenalplmr : RT @micsholistictea: Mic quando si arrabbia con suo padre in tre fasi: 1) tenta di controllare il proprio tono della voce 2) il tentativo f… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Con il nuovo contratto-2022 per docenti, ATA e personale educativo, firmato lo scorso 31 dicembre 2018, sono state ripristinate le tre: comunale, provinciale e interprovinciale. Andiamo ora ad analizzare come vengono svolte le tree quali sono gli ordini di precedenza per ognuna di esse.Prima fase comunale Le operazioniprima fasecomprendono tanti movimenti quanti sono i comuniprovincia. In questa fase l’ordine delle operazioni dei movimenti (a domanda) sarà il seguente:Seconda fase provinciale La seconda fase del movimento riguarda i trasferimenti da un comune all’altroprovincia nei confronti dei docenti titolari nella provincia stessa. I movimenti seguiranno il seguente ordine:Tutte le operazione di trasferimento terranno contoposizione in graduatoria. A parità di punteggio conta la maggiore ...