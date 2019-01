Carige | Tria ' spegne' M5s | no nazionalizzazione Mef | Governo auspica

Carige - Tria : "No nazionalizzazione. Governo auspica soluzione privata" : Per Banca Carige niente nazionalizzazione , ma solamente una ricapitalizzazione "precauzionale" e "temporanea" . A ribadirlo è stato il Ministro dell'Economia Giovanni Tria nel corso dell'audizione davanti alle commissioni Finanze di Camera e Senato. "L'accostamento alla nazionalizzazione appare improprio" , ha affermato. "Il Governo auspica una ...

