Giancarlo Magalli ha trovato l’amore | “Non sono più single e sono felice”

Giancarlo Magalli : «I Fatti Vostri confermati» : Giancarlo Magalli E conferma fu. Negli ultimi giorni si è dibattuto e polemizzato sulle dichiarazioni che Carlo Freccero aveva rilasciato durante la sua conferenza stampa. Il neo direttore di Rai 2 si era mostrato dubbioso circa la possibilità di confermare i programmi del daytime, ovvero Detto Fatto e I Fatti Vostri. Ma c’è una svolta. Il programma ritornerà nella prossima stagione televisiva, e a dichiararlo è lo stesso Giancarlo Magalli ...

Giancarlo Magalli - I Fatti Vostri non chiude. E l’amore per una donna più giovane : Giancarlo Magalli è di nuovo innamorato e a fare breccia nel cuore del conduttore è stata una donna più giovane. A svelarlo è stato lo stesso 71enne, che ha rilasciato una lunga intervista radiofonica al programma Un giorno da pecora. “Ho trovato l’amore, non sono più più single, sono felice – ha confessato, parlando della sua nuova (misteriosa) fidanzata -, ci siamo trovati a ‘metà strada’, proprio in zona ...

Sanremo - l'amara verità di Giancarlo Magalli : 'Perché non mi fanno fare il Festival - mentre a Baudo...' : Durante Un giorno da pecora , i conduttori chiedono a Giancarlo Magalli perché non abbia mai condotto Sanremo. "Per fortuna non è mai successo, vado in pellegrinaggio ogni anno per ringraziare...Ma un ...

Sanremo 2019 - Giancarlo Magalli contro Claudio Baglioni : 'Io non l'avrei fatto' : "Un presentatore può commentare l'attività politica? Un presentatore ha il diritto di avere delle opinioni come chiunque altro ma deve avere anche la delicatezza di esprimerle nei luoghi e nei momenti ...

Giancarlo Magalli a Un Giorno da Pecora : "I Fatti Vostri non chiude. Freccero è un amico - lo conosco da anni" : Non si placano le polemiche sui palinsesti di Rai 2 e sulle poco caute ma ben pensate dichiarazioni di Carlo Freccero, direttore di Rai 2. Ospite allo storico programma di Rai Radio 1, Un Giorno da Pecora, con Giorgio Lauri e Geppi Cucciari, oggi è stato Giancarlo Magalli a parlare.Ad incalzarlo la stessa Geppi Cucciari, sulla prossima edizione de I Fatti Vostri e la sua possibile chiusura. Se la prossima edizione de I Fatti Vostri sarà ...

Giancarlo Magalli : "Ho trovato l'amore" : Intervistato dea 'Un Giorno da Pecora', Il conduttore dei 'Fatti Vostri' ammette di non essere più single: "Lei è più...

Giancarlo Magalli - I Fatti Vostri a rischio chiusura. Battuta al veleno su Flavio Insinna : «Non so chi sia…» : Giancarlo Magalli e la presunta Battuta al vetriolo su Flavio Insinna. Da giorni, il conduttore di Rai2 è nell’occhio del ciclone per l’ipotesi di chiusura dei Fatti Vostri. E raggiunto da Valerio Staffelli che gli ha consegnato il tapiro, si sarebbe lasciato andare anche a una frecciatina nei confronti del conduttore dell’Eredità. Come riporta Il Giornale, Staffelli avrebbe pungolato Magalli così: «Lei è uno dai Raiuno, lei è ...

I Fatti Nostri - il programma con Giancarlo Magalli si prepara a chiudere? Lui intanto riceve un tapiro e “punzecchia” Insinna : “Il conduttore de L’Eredità? Non so il nome” : La conferenza stampa show di Carlo Freccero, neo direttore di Rai2, ha generato entusiasmo e polemiche. In molti hanno espresso dubbi sulle ipotesi di cancellazione di Detto Fatto e I Fatti Vostri, entrambi programmi di successo della seconda rete. Per questo motivo Striscia la notizia ha consegnato il tapiro d’oro a Giancarlo Magalli: “Freccero ha detto che ci sono dei programmi più costosi e bellissimi, come il mio, che sono da ...

Giancarlo Magalli attapirato per la possibile chiusura de I Fatti Vostri : «Freccero è un grande» : Magalli e Staffelli È uno dei casi caldi di questi giorni e Striscia La Notizia non poteva farselo scappare. Valerio Staffelli ieri sera ha raggiunto Giancarlo Magalli per commentare la ventilata chiusura de I Fatti Vostri e consegnargli il quinto tapiro della sua carriera. L’occasione diventa anche un pretesto per Staffelli per lanciare frecciate e insinuazioni nei confronti dei “nemici”, in puro stile Striscia. Giancarlo ...