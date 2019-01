Ancora scontri a Parigi tra polizia e gilet gialli

Cska Mosca-Roma - Ancora scontri tra le due tifoserie : gli ultrà russi fanno irruzione nell’hotel dei romanisti : ancora scontri tra ultrà del Cska Mosca e quelli della Roma dopo quelli avvenuti in Italia a fine ottobre, terminati con un tifoso russo accoltellato. Prima della partita, finita 2 a 1 per la squadra giallorossa, gli ultrà di casa hanno fatto irruzione nell’hotel in cui erano ospitati due gruppi italiani. Nel video, si vede la carica respinta dai giallorossi, che poi escono dalla struttura e inseguono i tifosi del Cska . I tafferugli sono ...

Cska Mosca-Roma - Ancora scontri tra le due tifoserie : gli ultrà russi fanno irruzione nell’hotel dei romanisti. Il video : ancora scontri tra ultrà del Cska Mosca e quelli della Roma dopo quelli avvenuti in Italia a fine ottobre, terminati con un tifoso russo accoltellato. Prima della partita, finita 2 a 1 per la squadra giallorossa, gli ultrà di casa hanno fatto irruzione nell’hotel in cui erano ospitati due gruppi italiani. Nel video , si vede la carica respinta dai giallorossi, che poi escono dalla struttura e inseguono i tifosi del Cska . I tafferugli sono ...

Serie C : Ancora una settimana di scontri tra ultras : ancora una domenica di alta tensione tra gruppi ultras, sfociata in due scontri avvenuti nel sud Italia. Sono 3 le tifoSerie coinvolte e, solo per fortuna, in nessuno degli episodi ci sono state conseguenze di rilievo. Questi ennesimi episodi dimostrano come ci sia ancora molto da fare in maniera di prevenzione e di cultura per evitare situazioni di questo genere. Aggressione alla polizia Il primo episodio è avvenuto sabato 3 novembre, presso ...