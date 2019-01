Multa da 100 euro al vicesindaco di Trieste Paolo Polidori per aver buttato le coperte al

Trieste : Multa di 100 euro per Polidori - il sindaco che ha gettato le coperte del clochard : multa di 100 euro per il vicesindaco del capoluogo giuliano Paolo Polidori per aver gettato in un cassonetto delle immondizie indifferenziate le coperte di Mesej Mihaj, senzatetto romeno che ...

Multa di 100mila euro e nuovo caos-rinnovo : Icardi furioso! Wanda : "Sì - siamo molto lontani. Ma..." : Da una tv argentina, TycSports, ecco la notizia-bomba del mercato interista: Mauro Icardi non rinnoverà il contratto con l 'Inter, in scadenza il 30 giugno 2021 . Secondo tale fonte, Wanda Nara ...

Inter - Icardi ad Appiano dopo il ritardo e il volo cancellato : Multa di 100 mila euro : Nessuno sconto: mano pesante dell'Inter e maxi multa per Mauro Icardi. L'argentino, capitano dei nerazzurri, non si è infatti presentato alla prima seduta , di martedì 8 dicembre, ndr, della squadra ...

Energia elettrica - Multate Enel e Acea per oltre 100 milioni : “Abuso di posizione dominante nel mercato a maggior tutela” : Una multa da 93 milioni di euro ad Enel e una da 16 milioni al gruppo Acea perché hanno “abusato della propria posizione dominante” nei mercati della vendita di Energia elettrica in cui offrono i contratti di “maggior tutela”. È il provvedimento adottato dall’Antitrust al termine degli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza nell’ambito di un procedimento che ha riguardato anche la valutazione delle ...

Barcellona - Dembelé ancora in ritardo : maxi Multa da 100 mila euro. Poi il super gol al Tottenham : Ousmane Dembelé continua a far parlare di sé. Il suo impatto con il mondo Barcellona non è stato indimenticabile e filtrare sono state soprattutto le notizie relative ai suoi continui atti di indisciplina, che in più occasioni hanno spazientito Valverde e la dirigenza.

Dall'Osso passa a Forza Italia. M5s chiede Multa di 100mila euro : Il grillino bolognese, malato di Sla, infuriato per la bocciatura di un emendamento a tutela dei disabili. I big: "Ora ridia anche i soldi delle restituzioni". Insulti sul web all'ex stellato: "...

Papà bestemmia davanti a scuola - Multa dei vigili di 100 euro - Sky TG24 - : L'episodio è avvenuto ad Albisola, nel Savonese. Un 40enne ha accompagnato il figlio a scuola e una vigilessa gli ha chiesto di spostare la macchina perché ostruiva il traffico. L'uomo ha bestemmiato ...

